Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Mimovic

Fenerbahçe, Kızılyıldız'ın 20 yaşındaki sağ beki Mimovic'in transferi için anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Mimovic
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29 Ocak 2025 15:23
Son güncelleme 29 Ocak 2025 15:49
Fenerbahçe, transferde sürpriz yaptı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Kızılyıldız forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic'in transferi için anlaşma sağladı.

SIRP BASINININ İDDİASI: "8'E GİDİYORDU"

Sırp basınında yer alan haberde; Kızılyıldız'ın bir süre önce 5.5 milyon euro bonservis ve 2.5 milyon euro bonus karşılığı Saint Etienne ile anlaştığı ancak Mimovic'in Dusan Tadic ve Filip Kostic'in varlığı, Jose Mourinho etkisiyle Fenerbahçe'yi tercih ettiği kaydedildi.

BU SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNADI

Son 2 sezondur Kızılyıldız'ın as sağ beki olanı Mimovic, 33 resmi maçta oynadı ve 1 gol atıp 3 asist yaptı.

Mimovic, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta oynadı. 

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