Süper Lig'de zirve mücadelesi veren, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler,de sürpriz bir ismi daha gündemine aldı.Brezilya basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'ninforması giyen'u gündemine aldı.Sarı lacivertli kurmayların, 27 yaşındaki sağ bek için nabız yokladığı belirtildi.Fenerbahçe'nin bu hamlesi ise bek bölgesinde forma giyenya da'den birinin satışına işaret olarak yorumlandı. Ancak sarı-lacivertli kulübün ilgisine rağmen Brezilya ekibi Internacional'ın Bustos'ukaydedildi. Arjantinli oyuncunun isebelirtildi.Fabricio Bustos geride kalan sezonda Internacional formasıyla çıktığı 49 resmi maçta 3 gol attı, 4 de asist yaptı. Arjantin Milli Takım'ında da boy gösteren sağbek, 4 maçta forma giydi.Piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Bustos'un, kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2024'te bitecek.1.67 boyundaki futbolcu 2022 yılında 1.2 milyon Euro karşılığında Independiente'den Internacional'a transfer olmuştu.