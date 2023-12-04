Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, transferde sürpriz bir ismi daha gündemine aldı.
Brezilya basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Internacional forması giyen Fabricio Bustos'u gündemine aldı.
Sarı lacivertli kurmayların, 27 yaşındaki sağ bek için nabız yokladığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin bu hamlesi ise bek bölgesinde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel ya da Jayden Oosterwolde'den birinin satışına işaret olarak yorumlandı. Ancak sarı-lacivertli kulübün ilgisine rağmen Brezilya ekibi Internacional'ın Bustos'u göndermeye sıcak bakmadığı kaydedildi. Arjantinli oyuncunun ise takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
PERFORMANSI
Fabricio Bustos geride kalan sezonda Internacional formasıyla çıktığı 49 resmi maçta 3 gol attı, 4 de asist yaptı. Arjantin Milli Takım'ında da boy gösteren sağbek, 4 maçta forma giydi.
PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON EURO
Piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Bustos'un, kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2024'te bitecek.
1.2 MİLYON EURO'YA ALINDI
1.67 boyundaki futbolcu 2022 yılında 1.2 milyon Euro karşılığında Independiente'den Internacional'a transfer olmuştu.
Brezilya basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Internacional forması giyen Fabricio Bustos'u gündemine aldı.
Sarı lacivertli kurmayların, 27 yaşındaki sağ bek için nabız yokladığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin bu hamlesi ise bek bölgesinde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel ya da Jayden Oosterwolde'den birinin satışına işaret olarak yorumlandı. Ancak sarı-lacivertli kulübün ilgisine rağmen Brezilya ekibi Internacional'ın Bustos'u göndermeye sıcak bakmadığı kaydedildi. Arjantinli oyuncunun ise takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
PERFORMANSI
Fabricio Bustos geride kalan sezonda Internacional formasıyla çıktığı 49 resmi maçta 3 gol attı, 4 de asist yaptı. Arjantin Milli Takım'ında da boy gösteren sağbek, 4 maçta forma giydi.
PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON EURO
Piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Bustos'un, kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2024'te bitecek.
1.2 MİLYON EURO'YA ALINDI
1.67 boyundaki futbolcu 2022 yılında 1.2 milyon Euro karşılığında Independiente'den Internacional'a transfer olmuştu.