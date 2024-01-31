Fenerbahçe'den sol kanata İtalya'dan takviye

Bu sezon transferde durmaya niyeti olmayan Fenerbahçe gözünü son olarak Lecce'de forma giyen Lameck Banda'ya çevirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den sol kanata İtalya'dan takviye
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31 Ocak 2024 08:59
Fenerbahçe'nin transferde hız kesmeye niyeti yok. Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan devre arasında da Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, bir forvet oyuncusunun yanı sıra bir de sol kanada takviye yapma kararı aldı.

HEDEF BELİRLENDİ

Hedefteki isim ise; Lecce'nin 23 yaşındaki Zambiyalı oyuncusu Lameck Banda. Yönetim, İtalyan ekibiyle ilk teması gerçekleştirdi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği, Joshua King ve Ryan Kent'le yollar ayrıldığı anda Banda için temaslar sıklaştırılacak. Ancak iki oyuncuyla yollar ayrılamazsa; transfer sezon sonuna kalacak.

16 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Lecce formasıyla 16 resmi maça çıkan Lameck Banda bu karşılaşmalarda 2 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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