Fenerbahçe'den Sırp orta oyuncusu transferi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı yeni sezon takımını kurmak için çalışmalarına start verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den Sırp orta oyuncusu transferi
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03 Mayıs 2021 01:12
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Sırbistan Milli Takımı'nın orta oyuncusu Mina Popovic'i transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki voleybolcunun uzun yıllardır İtalya Ligi'nde Casalmaggiore forması giydiğine ve Sırbistan Milli Takımı ile elde ettiği başarılara vurgu yapıldı.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Sarı-lacivertli renklerimize 'hoş geldin' diyor; armamız ile mücadele edeceği her kulvarda şampiyonluklarla dolu bir sezon diliyoruz."



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