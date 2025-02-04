Fenerbahçe'den Osayi teklifine ret

Fulham, İngiltere için transferin son gününde Bright Osayi-Samuel için Fenerbahçe'ye teklif yaptı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
İngiliz spor muhabiri Pete O'Rourke'nin haberine göre; Fulham, son gün Fenerbahçe'ye transfer teklifini önerdi ancak bu teklif geri çevrildi.
Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan Osayi-Samuel'e Fulham, sezon sonu için teklifini sundu ve görüşmelere başladı.
BU SEZON 24 MAÇTA 1 ASİST
Bu sezon 14'ü lig olmak üzere 24 maçta görev alan 27 yaşındaki Osayi-Samuel, 1 asist yaptı.
FNERBAHÇE 508 BİN EURO'YA ALDI
İngiltere pasaportu da olan Nijeryalı kanat oyuncusu, Ocak 2021'de 508 bin euro karşılığı QPR'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.
İngiliz spor muhabiri Pete O'Rourke'nin haberine göre; Fulham, son gün Fenerbahçe'ye transfer teklifini önerdi ancak bu teklif geri çevrildi.
Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan Osayi-Samuel'e Fulham, sezon sonu için teklifini sundu ve görüşmelere başladı.
BU SEZON 24 MAÇTA 1 ASİST
Bu sezon 14'ü lig olmak üzere 24 maçta görev alan 27 yaşındaki Osayi-Samuel, 1 asist yaptı.
FNERBAHÇE 508 BİN EURO'YA ALDI
İngiltere pasaportu da olan Nijeryalı kanat oyuncusu, Ocak 2021'de 508 bin euro karşılığı QPR'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.