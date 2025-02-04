Fenerbahçe'den Osayi teklifine ret

Fulham, sezon sonu serbest kalacak olan Osayi-Samuel'e teklif yaptı; Fenerbahçe geri çevirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Osayi teklifine ret
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04 Şubat 2025 12:42
Fulham, İngiltere için transferin son gününde Bright Osayi-Samuel için Fenerbahçe'ye teklif yaptı.

İngiliz spor muhabiri Pete O'Rourke'nin haberine göre; Fulham, son gün Fenerbahçe'ye transfer teklifini önerdi ancak bu teklif geri çevrildi.

Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan Osayi-Samuel'e Fulham, sezon sonu için teklifini sundu ve görüşmelere başladı.

BU SEZON 24 MAÇTA 1 ASİST

Bu sezon 14'ü lig olmak üzere 24 maçta görev alan 27 yaşındaki Osayi-Samuel, 1 asist yaptı.

FNERBAHÇE 508 BİN EURO'YA ALDI

İngiltere pasaportu da olan Nijeryalı kanat oyuncusu, Ocak 2021'de 508 bin euro karşılığı QPR'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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