Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazandı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada penaltıdan ve 49. dakikada ve 88. dakikada Michy Batshauyi, 36. dakikada İrfan Can Kahveci ve 86. dakikada Enner Valencia kaydetti. Fenerbahçe'de 3 gol atan Michy Batshuayi ayrıca Enner Valencia'nın golünde asisti yapan isim oldu.



İstanbulspor'un golleri ise 48 ve 67. dakikalarda Jetmir Topalli'den geldi.



Ligde 11 maç oynayan Fenerbahçe, bu galibiyetle arka arkaya 4. kez kazandı ve puanını 26'ya çıkararak liderliğini sürdürdü. İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.



Fenerbahçe, perşembe günü deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaşacak ve ardından ligde sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. İstanbulspor ise Giresunspor deplasmanına gidecek.



FENERBAHÇE'DE 5 İSİM DEĞİŞTİ



Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre kadrosunda biri zorunlu 5 değişikliğe gitti.



Fenerbahçe'de, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gustavo Henrique sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Rennes maçında ilk 11'de oynayan Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Lincoln Henrique ve Enner Valencia da İstanbulspor mücadelesine yedek başladı.



Portekizli teknik adam, bu isimlerin yerine ise İstanbulspor karşısında Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Miha Zajc, Emre Mor ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya sürdü.



Kalede Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünü Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşturdu.



Orta sahada Willian Arao ile Miha Zajc'ı görevlendiren Jesus, kanatlarda İrfan Can Kahveci ve Emre Mor'u tercih etti. Deneyimli teknik adam, gol yollarında ise Joao Pedro ile Michy Batshuayi'ye güvendi.



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Arda Güler, Joshua King ve Serdar Dursun da yedek soyundu.



FENERBAHÇE'DE SİSTEM DEĞİŞTİ



Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 4'lü savunmayla sahaya çıktı.



Teknik direktör Jorge Jesus, stoperde Luan Peres ise Gustavo Henrique'nin yokluğunda savunmada sistemini değiştirdi.



Bu sezon maçlara genelde 3'lü savunmayla çıkan Portekizli teknik adam, savunmadaki eksiklik sebebiyle İstanbulspor karşısında 4'lü savunmaya döndü.



ALTAY BAYINDIR'A DESTEK



Fenerbahçeli taraftarlar, kaleci Altay Bayındır'a sevgi gösterisinde bulundu.



Son maçlardaki performansı nedeniyle tribünlerden tepki alan genç file bekçisi için teknik direktör Jorge Jesus, taraftarlara destek çağrısı yapmıştı.



Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde ilk olarak milli kaleciyi tribünlere çağırarak lehine tezahürat yaptı.



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique ve Diego Rossi maçta forma giyemedi.



KING VE İSMAİL GERİ DÖNDÜ



Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ile Joshua King formasına kavuştu.



Sarı-lacivertli formadan uzun süredir uzak kalan Joshua King, 44 gün sonra formasına kavuşurken, İsmail Yüksek de sakatlığı nedeniyle Rennes maçında forma giyememişti.



Joshua King ise son olarak 15 Eylül'de Avrupa Ligi'nde Rennes ile deplasmanda oynanan ilk maçta oynamış, bu maçın ardından sakatlığı nedeniyle ligde 5, Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta takımını yalnız bırakmıştı.



Her iki isim de maça yedek kulübesinde başladı.



MIHA ZAJC İKİ AY SONRA 11'DE



Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, 2 ay sonra ilk 11'de şans buldu.



Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla beğeni toplayan Zajc, takımının 3-0 mağlubiyetten 3-3 beraberliğe getirdiği Rennes maçında skorda önemli katkı sağlamıştı.



Zajc, son olarak ligin 4. haftasında Fenerbahçe'nin Arabam.com Konyaspor ile 29 Ağustos'ta oynadığı karşılaşmada ilk 11'de forma giymişti.



Sloven oyuncu, 61 gün sonra İstanbulspor maçıyla ilk 11'deki yerini tekrar elde etti.



YİĞİT EFE DEMİR KADRODA



Jorge Jesus, stoper Gustavo Henrique ve Luan Peres'in sakatlığında altyapıdan 18 yaşındaki Yiğit Efe Demir'e kadroda şans tanıdı.



Yiğit Efe Demir, UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca ve Rennes maçlarının yanı sıra ligde 17 Ekim'de MKE Ankaragücü maçında kadroya dahil edilmiş ama süre almamıştı.



TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI



Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbulspor maçında da takımlarını yalnız bırakmadı.



Müsabakayı, 25 bini aşkın sarı-lacivertli seyirci yerinde takip etti.



İSTANBULSPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ



İstanbulspor, karşılaşmanın henüz 5. dakikasında İbrahim Yılmaz ile öne geçti. Ancak VAR incelemesinin ardından bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI



Fenerbahçe, karşılaşmanın 17. dakikasında penaltı kazandı. Bu dakikada hakem Mustafa Kürşad Filiz, sağ kanattan Ferdi'nin yaptığı ortada İstanbulspor savunmasının elle oynadığını işaret etti ve penaltı noktasını gösterdi.



Kazanılan penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi, 18. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.



İRFAN CAN KAHVECİ, ÇOK UZAKLARDAN ATTI



Fenerbahçe, 36. dakikada İrfan Can Kahveci ile farkı ikiye çıkardı. Orta alanda Arao topu kapıp Emre Mor'a verdi. Emre'nin pasında topla buluşan İrfan Can ceza alanının dışından sert bir şutla topu ağlara gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



ATTILA SZALAI'DEN BÜYÜK HATA



Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, İstanbulspor karşılaşmasında büyük bir hataya imza attı.



Szalai, 48. dakikada kalecisi Altay'a geri pas vermek istedi ancak bu top kısa kaldı.



Szalai'nin hatasını iyi takip eden İstanbulsporlu Jetmir Topali, kaleci Altay'dan da sıyrılarak topu filelere gönderdi ve durumu 2-1'e getirdi.



FENERBAHÇE'DEN BİR DAKİKA SONRA CEVAP



Fenerbahçe, Jetmir Topalli'nin golüne bir dakika sonra, 49'da Batshuayi ile karşılık verdi. İrfan Can'ın kullandığı kornerde kafayı vuran Batshuayi, yeniden takımını 2 farkla öne geçirdi.



TOPALLİ YİNE SAHNEDE



İstanbulspor, karşılaşmanın 67. dakikasında farkı yeniden bire indirdi. Osayi Samuel'in çıkarken kaptırdığı top sonrası topu alan Muammer, savunmanın arkasına koşu yapan Jetmir Topalli'yi gördü. Topalli, kalesini terk eden Altay'dan sıyrılarak durumu 3-2'ye getirdi.



FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ



Fenerbahçe, 72 dakikada bir pozisyonda penaltı bekledi. İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta Batshuayi kafayı vurdu. Savunmadan seken topta Fenerbahçe penaltı bekledi. Ancak hakem Mustafa Kürşad Filiz oyunu sürdürdü.



ARKA ARKAYA GOLLER



Fenerbahçe, 86. dakikada durumu 4-2 yaptı. Ceza sahasında topla buluşan Batshauyi, müsait durumdaki Enner Valencia'yı gördü ve Ekvardorlu golcü topu ağlara gönderdi.



Enner Valencia'nın golünden 2 dakika sonra ise bu kez Batshuayi kendisi ceza sahasında müsait durumda topla buluştu ve maçın skorunu 5-2 olarak belirledi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Karşılaşmada ilk ciddi atak konuk ekip Fenerbahçe'den geldi. 4. dakikada ceza sahası önünde Batshuayi'nin attığı pası değerlendiren Emre Mor'un, topu yay üstünde soluna alıp vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



16. dakikada sarı-lacivertli ekip, ceza sahası önünde paslaşmalarla gelişen atakta penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazından Ferdi Kadıoğlu'nun ortaladığı top Ali Yaşar'ın eline çarptı ve hakem penaltı karar verdi.



18. dakikada penaltıyı kullanan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden ağlarla buluştu: 0-1



24. dakikada Fenerbahçe bir kez daha tehlikeli geldi. Ceza sahası içinde paslaşmalarla topla buluşan Batshuayi'nin sol çaprazdan vuruşunda, top kale çizgindeki defans oyuncularından döndü. Dönen topu önünde bulan Zajc'ın, boş kaleye göndermeye çalıştığı meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



29. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, soluna alarak şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



36. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Orta sahada topu baskıyla kazanan Arao'nun topuk pasını değerlendirip içe kat eden Emre Mor, topu ceza sahası önü sol çaprazda İrfan Can Kahveci ile buluşturdu. Bu oyuncunun soluna alıp çektiği sert şutta meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden ağlarla buluştu: 0-2



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





İkinci yarının hemen başında ev sahibi ekibin farkı bire indiren golü geldi. 48. dakikada Atilla Szalai'nin kısa düşen geri pasında araya giren Topalli, kaleci Altay'ı çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 1-2.



50. dakikada Fenerbahçe farkı tekrar ikiye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan kullandığı kornerde sonrası penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Batshuayi'nin kafa vuruşunda, top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-3



53. dakikada Pedro ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Jensen soluna gelen topu çıkardı.



67. dakikada konuk ekip İstanbulspor farkı tekrar bire indirdi. Orta sahada Fenerbahçeli Osayi-Samuel'in hatalı pasını iyi değerlendiren Muammer Sarıkaya'nın savunma arkasına ara pasına hareketlenen ve ceza sahası önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Topalli, Altay Bayındır'ı bir kez daha çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 2-3.



86. dakikada Fenerbahçe iki farklı üstünlüğü yakaladı. Crespo'nun ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi, pasını penaltı noktası üstünde bekleyen müsait durumdaki Valencia'ya çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-4.



88. dakikada sarı-lacivertli ekibin farkı üçe çıkaran golü geldi. Bu kez ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Valenica'nın pasını penaltı noktası üzerinde bekleyen Batshuayi değerlendirdi ve vuruşunda top bir kez daha ağlara yöneldi: 2-5.



Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 5-2 üstünlüğüyle tamamlandı



Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Ekrem Kan, Erdinç Sezertam



İstanbulspor: Jensen, Mehmet Yeşil (Dk. 60 Ebert), Okan Erdoğan, Mehremic, Oğuzhan Berber, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Dk. 84 Emir Kaan Gültekin), Melih Kabasakal, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Szalai, Alioski (Dk. 66 Lincoln Henrique), Arao, Zajc (Dk. 75 Crespo), İrfan Can Kahveci (Dk. 90 İsmail Yüksek), Emre Mor (Dk. 66 Samuel-Osayi), Pedro (Dk. 66 Valencia), Batshuayi



Goller: Dk. 18 (penaltıdan), 50 ve 88 Batshuayi, Dk. 36 İrfan Can Kahveci, Dk. 86 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 48 ve 67 Topalli (İstanbulspor)



Sarı kartlar: Dk. 64 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 77 Ebert (İstanbulspor)





