Fenerbahçe'den Napoli'ye gidiyor: Maximin

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin, Napoli'ye transfer oluyor.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Fransız futbolcu, Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesini feshetti ve takıma veda etti.
ROMA MAÇINDA KADRODA OLABİLİR
Maximin, İtalyan ekibi Napoli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde İtalya'ya gideceği belirtildi. İtalyan basınındaki haberde, Maximin için her şeyin planlandığı şekilde gitmesi halinde Fransız futbolcunun, Napoli'nin pazar günü Roma ile oynayacağı maçta yer alabileceği kaydedildi.
NAPOLI'YE MALİYETİ
Napoli'nin Maximin'in kiralanması ve oyuncunun kiralık sözleşmesiyle birlikte toplam 4 milyon euro'luk bir transfer operasyonu gerçekleştirdiği belirtildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Fransız futbolcu, Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesini feshetti ve takıma veda etti.
ROMA MAÇINDA KADRODA OLABİLİR
Maximin, İtalyan ekibi Napoli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde İtalya'ya gideceği belirtildi. İtalyan basınındaki haberde, Maximin için her şeyin planlandığı şekilde gitmesi halinde Fransız futbolcunun, Napoli'nin pazar günü Roma ile oynayacağı maçta yer alabileceği kaydedildi.
NAPOLI'YE MALİYETİ
Napoli'nin Maximin'in kiralanması ve oyuncunun kiralık sözleşmesiyle birlikte toplam 4 milyon euro'luk bir transfer operasyonu gerçekleştirdiği belirtildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.