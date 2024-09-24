Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, İsmail Kartal iddiaları sonrası flaş bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması!
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24 Eylül 2024 15:47
Son güncelleme 24 Eylül 2024 15:54
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili iddiaları sonrası flaş bir açıklamada bulundu.

Sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılan "Ali Koç, İsmail Kartal'ı arayarak 'Sakın bir kulüple anlaşma, benden haber bekle" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Ekol TV isimli televizyon kanalında Onur Yıldız isimli şahsın, 'duyum aldım' diyerek Başkanımız ile ilgili dile getirdiği iddialar, Başkanımızın eski teknik direktörümüz İsmail Kartal'a 'hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle' dediği sözleri tamamen yalandır." denildi.

Açıklamanın devamında "Kamuoyunun bu ve benzeri gerçek dışı söylemleri dikkate almamasını rica ederiz." ifadeleri yer aldı.

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