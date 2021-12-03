Fenerbahçe'den İrfan Can için Tahkim Kurulu'na başvuru

Fenerbahçe, PFDK'nın 2 maç ceza verdiği İrfan Can Kahveci için Tahkim Kurulu'na başvuru yapacak.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den İrfan Can için Tahkim Kurulu'na başvuru
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03 Aralık 2021 16:53
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Göztepeli Atakan arasında yaşanan maçın önüne geçmişti.

İrfan Can, 'Saldırı'dan PFDK'ya sevk edilmişti. İzlenen görüntülerden sonra TFF, İrfan Can'a 2 maç ceza vermişti. Bu cezanın açıklanmasınından ardından Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

Sarı lacivertli yönetim İrfan Can'a verilen 2 maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak. [TRT Spor] 


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