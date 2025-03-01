Fenerbahçe'den iki oyuncu için tapu operasyonu

Fenerbahçe'de, geçtiğimiz yaz Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic ve ara transfer döneminde PSG'den geçici transferle kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın performansları memnuniyet yaratıyor.
Sarı lacivertliler Kostic ve Skriniar'ın bonservislerini almak için şimdide kolları sıvadı.
FILIP KOSTIC
Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu üzerine Sırp sol bek için Juventus ile tenasa geçildi.
Filip Kostic bu sezon çıktığı 23 maçta 2 kez fileleri havalandırırken 6 da asist yaptı.
MILAN SKRINIAR
Fenerbahçe yönetimi, PSG'yle de Skriniar pazarlığına başladı.
Sarı lacivertli formayla 8 maça çıkan Slovak stoper ise 2 asistlik performans sergiledi.
Sarı lacivertliler Kostic ve Skriniar'ın bonservislerini almak için şimdide kolları sıvadı.
FILIP KOSTIC
Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu üzerine Sırp sol bek için Juventus ile tenasa geçildi.
Filip Kostic bu sezon çıktığı 23 maçta 2 kez fileleri havalandırırken 6 da asist yaptı.
MILAN SKRINIAR
Fenerbahçe yönetimi, PSG'yle de Skriniar pazarlığına başladı.
Sarı lacivertli formayla 8 maça çıkan Slovak stoper ise 2 asistlik performans sergiledi.