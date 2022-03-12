Fenerbahçe'den iç transferde çifte imza!

Fenerbahçe'de taraftarların sabırsızlıkla beklediği sözleşme uzatma süreciyle ilgili iki önemli gelişme yaşandı.



Yönetim, uzun süredir görüşmeleri sürdürdüğü Ferdi Kadıoğlu ile her konuda anlaşma sağladı. Genç yıldızın kontratı 4 yıl uzatılacak. Sarı-Lacivertliler ayrıca Serdar Aziz'le de el sıkıştı. Tecrübeli savunmacıyla da 3 yıllık sözleşme yapılacağı öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi, Ferdi ve Serdar'a önümüzdeki günlerde imzayı attırarak bu anlaşmalara resmiyet kazandıracak.





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