Fenerbahçe'den Galatasaray'a 5 yıldız hamlesi!

Fenerbahçeli futbolcular, maç öncesi seremoniye üstünde 5 yıldız olan sweatshirtler ile çıktı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Fenerbahçe'den Galatasaray'a 5 yıldız hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Haziran 2023 19:17
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi '5 yıldız' hamlesi yaptı.

Maç öncesi seremonide giyilen sweatshirtlerde Fenerbahçe logosunun üstünde 5 yıldız yer aldı.

Sarı lacivertli kulüp, kendi kararıyla bu sezon maçlara yıldızsız logo ile çıkıyordu.

Fenerbahçe, TFF'den 1959 öncesi kazanılan şampiyonlukların geçerli olmasını talep etmişti.

Sarı lacivertliler, 1959'dan önce kazanılan 9 şampiyonluğula birlikte 5 yıldızı olduğunu savunuyordu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery