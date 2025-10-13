13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Fenerbahçe'den flaş hamle: İki kiralık yıldız için bonservis planı devrede!

Yeni sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başlayan Fenerbahçe, kiralık olarak gönderdiği Sofyan Amrabat ve Diego Carlos'un durumunu netleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, iki oyuncunun bonservisi için kulüplerine resmi mesaj iletti.

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara erken başladı.

Jose Mourinho'nun sezon başında sunduğu rapor doğrultusunda kadrosunda revizyona giden sarı-lacivertliler, yaz döneminde birçok oyuncuyla yollarını ayırmıştı.

Bu süreçte Sofyan Amrabat İspanya La Liga temsilcisi Real Betis'e, Diego Carlos ise İtalya Serie A ekibi Como'ya kiralanmıştı.


BONSERVİS HAMLESİ GELİYOR

Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde güçlü bir bütçe oluşturmak amacıyla iki futbolcunun satışını gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Real Betis ve Como'ya "Oyuncuların bonservisini erkenden almak ister misiniz?" sorusunu yöneltecek.

Yapılan kiralık anlaşmalarda satın alma opsiyonu bulunmasa da, Amrabat ve Carlos, gittikleri kulüplerdeki performanslarıyla dikkatleri üzerlerine çekti.

KULÜPLERDEN OLUMLU SİNYALLER

İspanya'da Real Betis taraftarları, sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanyayla Sofyan Amrabat'ın kalıcı transferini talep etti.

Öte yandan Diego Carlos da Como formasıyla gösterdiği istikrarlı performansla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.

Fenerbahçe, her iki kulüpten de olumlu yanıt alınması halinde bonservis bedellerinde kolaylık sağlamaya hazır.

Ayrıca Amrabat'ın Betis'te, Carlos'un ise Como'da kariyerlerini sürdürmeye sıcak baktıkları öğrenildi.  

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
