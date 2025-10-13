Fenerbahçe'den flaş hamle: İki kiralık yıldız için bonservis planı devrede!

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara erken başladı.
Jose Mourinho'nun sezon başında sunduğu rapor doğrultusunda kadrosunda revizyona giden sarı-lacivertliler, yaz döneminde birçok oyuncuyla yollarını ayırmıştı.
Bu süreçte Sofyan Amrabat İspanya La Liga temsilcisi Real Betis'e, Diego Carlos ise İtalya Serie A ekibi Como'ya kiralanmıştı.
BONSERVİS HAMLESİ GELİYOR
Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde güçlü bir bütçe oluşturmak amacıyla iki futbolcunun satışını gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Real Betis ve Como'ya "Oyuncuların bonservisini erkenden almak ister misiniz?" sorusunu yöneltecek.
Yapılan kiralık anlaşmalarda satın alma opsiyonu bulunmasa da, Amrabat ve Carlos, gittikleri kulüplerdeki performanslarıyla dikkatleri üzerlerine çekti.
KULÜPLERDEN OLUMLU SİNYALLER
İspanya'da Real Betis taraftarları, sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanyayla Sofyan Amrabat'ın kalıcı transferini talep etti.
Öte yandan Diego Carlos da Como formasıyla gösterdiği istikrarlı performansla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.
Fenerbahçe, her iki kulüpten de olumlu yanıt alınması halinde bonservis bedellerinde kolaylık sağlamaya hazır.
Ayrıca Amrabat'ın Betis'te, Carlos'un ise Como'da kariyerlerini sürdürmeye sıcak baktıkları öğrenildi.
