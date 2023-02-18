Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya dev zam

Fenerbahçe adına sezonun en formda ismi olan Enner Valencia masada… Sezon sonunda kontratı sona gerecek Ekvadorlu forvetin menajeriyle görüşmeler devam ediyor.



3 MİLYON EURO ALACAK



Yıllık maaşı 1.7 milyon euro olan Valencia'nın maaşının 'Batshuayi tarifesi' ile 3 milyon euroya yükseltilmesi planlanıyor. Ara transfer döneminde gelen teklifleri reddeden 33 yaşındaki forvetin temsilcisi Gonzalo Vargas da "Görüşmeler olumlu ilerliyor. Ana hedefimiz Fenerbahçe'de kalmak" ifadelerini kullandı.



MÜTHİŞ BİR SEZON YAŞIYOR



2020 yılında bonservissiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Ekvadorlu yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 30 maçta 23 gol atıp 4 asist yaptı.



Süper Lig'de 20 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Valencia, sarı lacivertli formayla çıktığı toplam 98 maçta 49 gol-14 asistlik performans sergiledi.





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