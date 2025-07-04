Fenerbahçe'den Duran sonrası yıldız harekatı!

Fenerbahçe, Jhon Duran'ın sözleşmesini iki yıla uzatmak adına Al Nassr ile temaslarını sürdürürken, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.



Sarı-lacivertli yönetim, hücum hattını güçlendirmek adına Fransız devi PSG'de forma giyen Marco Asensio ile Alman temsilcisi Bayern Münih'ten Kingsley Coman'ı gündeminde tutuyor.



ASENSIO İÇİN MOURINHO İKNA TURUNDA

29 yaşındaki yıldız futbolcu Marco Asensio'nun transferi için Paris Saint-Germain ve oyuncu cephesiyle görüşmeler devam ederken, teknik direktör Jose Mourinho'nun da sürece dahil olduğu öğrenildi. Portekizli çalıştırıcının, İspanyol oyuncuyu ikna etmek adına birebir görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.Asensio'nun önceliğinin La Liga'ya dönmek olduğu belirtilirken, Fenerbahçe cephesinin hem oyuncuya hem de kulübü PSG'ye sunduğu teklif ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin, yıllık 7-8 milyon Euro maaş teklif ettiği, bonservis için ise PSG'ye 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu önerdiği aktarıldı.Öte yandan Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman için de girişimler devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi, hücum hattını iki üst düzey oyuncuyla güçlendirmeyi hedefliyor.