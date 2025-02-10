Fenerbahçe'den derbi kararı!

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisi için herhangi bir erteleme talebinde bulunmama kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den derbi kararı!
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10 Şubat 2025 21:05
Süper Lig'de zirve mücadelesi için kilit maç olarak görülen Galatasaray - Fenerbahçe maçı için yeni bir gelişme yaşandı.

Ekol TV'nin haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, dev derbi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na herhangi bir erteleme talebinde bulunmayı düşünmüyor.

FİKSTÜR SIKIŞIK

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak dev derbi öncesindeki perşembe günü hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun rövanş maçlarını oynayacak.

Galatasaray derbi öncesi perşembe günü saat 20.45'te evinde AZ Alkmaar ile karşılaşırken, Fenerbahçe aynı gün deplasmanda saat 23.00'te Anderlecht deplasmanında sahaya çıkacak.

Öte yandan iki ekibin de derbi sonrasındaki hafta içinde Türkiye Kupası'nda maçları bulunuyor.

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