Fenerbahçe'den bu sezon bir ilk

Karagümrük'ü evinde 2-1 yenen Fenerbahçe, bu sezon ilk defa ilk yarısında soyunma odasına yenik girdiği bir maçı galip tamamladı.
Sezona inanılmaz bir başlangıç yaparak üst üste 19 resmi maç kazanan sarı-lacivertliler, 20. maçında Trabzonspor'a mağlup olmuştu. Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Spartak Trnava'ya da yenilmişti.
Söz konusu 2 karşılaşmada da soyunma odasına mağlup giren sarı-lacivertliler, sahadan puansız ayrılmıştı.
Fenerbahçe, habere konu maçlar dışında ligde Antalyaspor ve Avrupa'da Twente maçlarında skor olarak geri düşse de soyunma odasına mağlup girmemişti.
Sezona inanılmaz bir başlangıç yaparak üst üste 19 resmi maç kazanan sarı-lacivertliler, 20. maçında Trabzonspor'a mağlup olmuştu. Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Spartak Trnava'ya da yenilmişti.
Söz konusu 2 karşılaşmada da soyunma odasına mağlup giren sarı-lacivertliler, sahadan puansız ayrılmıştı.
Fenerbahçe, habere konu maçlar dışında ligde Antalyaspor ve Avrupa'da Twente maçlarında skor olarak geri düşse de soyunma odasına mağlup girmemişti.
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