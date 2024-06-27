Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer!

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, milli futbolcu Meryem Cennet Çal'ı transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Meryem Cennet Çal'la sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Meryem Cennet Çal'a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Meryem Cennet Çal'la sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Meryem Cennet Çal'a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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