Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer!

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Meryem Cennet Çal'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer!
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27 Haziran 2024 16:29
Son güncelleme 27 Haziran 2024 16:30
Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, milli futbolcu Meryem Cennet Çal'ı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Meryem Cennet Çal'la sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Meryem Cennet Çal'a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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