Fenerbahçe'den Beşiktaş'a ret

Fenerbahçe, İsmail Yüksek için Beşiktaş'tan gelen 10 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi.

calendar 11 Eylül 2025 08:30 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025 09:10
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a ret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak için yaptığı teklif ortaya çıktı.

Siyah-Beyazlılar'ın ezeli rakibine İsmail Yüksek için 10 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak bu teklifin geri çevrildiği öğrenildi.

ALİ KOÇ, TEPKİLERDEN ÇEKİNDİ

Beşiktaş, Cengiz Ünder'den sonra İsmail Yüksek'i de transfer etmek istedi ancak yönetim tepkilerden de çekindiği için bu transfere izin vermedi.

TEDESCO, AYRILIĞA İZİN VERMEDİ

Ayrıca Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun da milli oyuncunun ayrılığına onay vermediği bildirildi.

İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yazında sona erecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.