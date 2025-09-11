Fenerbahçe'den Beşiktaş'a ret

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak için yaptığı teklif ortaya çıktı.
Siyah-Beyazlılar'ın ezeli rakibine İsmail Yüksek için 10 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak bu teklifin geri çevrildiği öğrenildi.
ALİ KOÇ, TEPKİLERDEN ÇEKİNDİ
Beşiktaş, Cengiz Ünder'den sonra İsmail Yüksek'i de transfer etmek istedi ancak yönetim tepkilerden de çekindiği için bu transfere izin vermedi.
TEDESCO, AYRILIĞA İZİN VERMEDİ
Ayrıca Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun da milli oyuncunun ayrılığına onay vermediği bildirildi.
İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yazında sona erecek.
