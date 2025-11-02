Fenerbahçe'den Beşiktaş'a karşı ilk!

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte ezeli rakibi karşısında bir ilki başardı.
Fenerbahçe, lig tarihinde ilk kez Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etti.
