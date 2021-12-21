Fenerbahçe'den Berisha açıklaması!

Fenerbahçe, Mergim Berisha'nın sakatlandığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mergim Berisha'nın ağrı şikayeti sonrası kontrol amaçlı çekilen MR'ında sağ arka üst adalede grade 2b zorlanma tespit edilmiştir." denildi.
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Berisha, 11 Süper Lig maçında 3 gol atıp 2 asist yaptı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında çarşamba akşamı Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mergim Berisha'nın ağrı şikayeti sonrası kontrol amaçlı çekilen MR'ında sağ arka üst adalede grade 2b zorlanma tespit edilmiştir." denildi.
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Berisha, 11 Süper Lig maçında 3 gol atıp 2 asist yaptı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında çarşamba akşamı Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.