Sevilla'yı 1-0 mağlup etmesine rağmen Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe'ye, bir kötü haber de Michy Batshuayi'den geldi.



Sevilla karşılaşmasının ilk yarısında kas sakatlığı yaşayan ve oyuna devam edemeyen Belçikalı golcünün 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA



"Yapılan tetkikler neticesinde sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edilen Batshuayi'nin tedavisine başlanmıştır."



GÖZYAŞLARINI TUTUMADI



Sevilla ile oynanan maçın 16. dakikasında sakatlık yaşayan Batshuayi, sedyeyle kenara gelirken gözyaşlarına hakim olamamıştı.



BU SEZON RAKAMLARI



Bu sezon Fenerbahçe'de 25 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 15 kez gol sevinci yaşadı.





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