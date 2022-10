Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe, 3-0'lık skorla kazandı.



Jorge Jesus'un ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Michy Batshuayi, 25. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+1. dakikada Diego Rossi kaydetti.



MKE Ankaragücü'nün Ali Sowe ve Jese ile bulduğu birer gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Ligde bir haftayı BAY geçen Fenerbahçe, bu sonucun ardından 9 maçta 20 puana ulaştı. MKE Ankaragücü ise 7 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. MKE Ankaragücü, Giresunspor deplasmanına konuk olacak.



JORGE JESUS'TAN 3 DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de son lig maçına göre 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.



Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Jesus, geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendikleri maçın ilk 11'inde biri zorunlu üç ismi değiştirdi. Emre Mor, sakatlığı bulunduğu için Ankara'ya getirilmezken, Joao Pedro ve İsmail Yüksek yedek kulübesinde oturdu. Portekizli teknik adam bu isimlerin yerine Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi'ye ilk 11'de şans tanıdı.



Sarı-lacivertli takım sahaya üçlü savunma sistemiyle çıktı. Kalede Altay Bayındır'ın görev aldığı konuk ekipte, savunma üçlüsünü Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai oluşturdu. Kanat beklerde Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynatan Jesus, orta sahada ise Miguel Crespo ile Lincoln'e görev verdi. Sarı-lacivertlilerin hücum üçlüsünde ise İrfan Can Kahveci, Enner Valenica ve Batshuayi oynadı.



Fenerbahçe'de Emre Mor'un yanı sıra sakatlıkları henüz geçmeyen ve bireysel antrenmanlara devam eden Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King de başkente getirilmedi.



BATSHUAYI LİGDE İLK KEZ 11'DE



Fenerbahçe'nin Belçikalı santraforu Batshuayi, bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de görev aldı.



UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ve iç sahadaki AEK Larnaca maçlarında 11'de oynayan 29 yaşındaki golcü oyuncu, Süper Lig'de 3 maçta sonradan oyuna girmişti.



Michy Batshuayi, Süper Lig'de 5 ayı aşkın bir süre sonra 11'de forma giydi. Belçikalı oyuncu ligde son olarak, geçen sezon Beşiktaş forması giyerken, 8 Mayıs'ta şimdiki takımı Fenerbahçe karşısında ilk 11'de oynamıştı. Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu, henüz 3. dakikada takımını öne geçiren golü attı.



JESUS'UN JOKERİ LINCOLN



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique'yi bu sezon adeta joker gibi kullanıyor.



Bu sezon 18. resmi maçına çıkan Lincoln, MKE Ankaragücü karşısında orta sahanın ortasında Miguel Crespo'nun yanında görev aldı. Sol kanat bek, sol bek, sol ve sağ kanat, 10 numara pozisyonlarında oynayan Lincoln, başkent deplasmanında merkez orta sahada görev yaptı.



ALTAY BAYINDIR'A SEVGİ GÖSTERİSİ



MKE Ankaragücü taraftarı, eski oyuncusu Altay Bayındır'a sevgi gösterisinde bulundu.



Başkent ekibinin altyapısından yetişen ve 2019'da Fenerbahçe'ye transfer olan Altay, eski takımına karşı Fenerbahçe'nin kaptanı olarak sahaya çıktı. Altay, ısınmak için çimlere ayak bastığında MKE Ankaragüçlü taraftarları milli kaleci lehine tezahürat yaptı. Altay da tribünleri tek tek dolaşarak kendisine gösterilen sevgiye alkışla karşılık verdi.



ARDA GÜLER TEYZESİYLE HASRET GİDERDİ



Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, maçta görev yapan polis memuru teyzesiyle hasret giderdi.



Maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan Arda, Ankara'da görev yapan polis memuru teyzesiyle birbirlerine sarıldılar ve sohbet ettiler.



ERYAMAN KAPALI GİŞE



Zorlu maçta, Eryaman Stadı'nın tribünleri tamamen doldu.



Biletler satışa çıktıktan 13 dakika sonra tüketen MKE Ankaragücü taraftarı, tribünlerde boş yer bırakmadı.



Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribünün tamamını doldurdu.



JESE, ÖMER ERDOĞAN'LA İLK KEZ 11'DE



MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, göreve geldikten sonra yıldız oyuncusu Jese Rodriguez'i ilk kez 11'de görevlendirdi.



Erdoğan, geçen hafta İstanbulspor'u 2-1 yenen takımdan iki değişiklik yaptı. Erdoğan, santrafor arkasında Pedrinho'nun yerine Jese'yi, sağ bekte de Oğuz Ceylan'ın yerine yeni transferlerden Kevin Malcuit'i oynattı.



Ömer Erdoğan yönetiminde ilk kez 11'de sahaya çıkan Jese, son olarak 27 Ağustos'ta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev almıştı.



FENERBAHÇE GOLLE BAŞLADI



Fenerbahçe, adeta karşılaşmaya golle başladı. 3. dakikada Lincoln'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topu Michy Batshuayi kale ağzından ağlara gönderdi. Fenerbahçe, bu golle 1-0 öne geçti.



GÖKHAN'DAN BÜYÜK HATA, 0-2



25. dakikada fark ikiye çıktı. Orta alanda kazanılan topa ceza sahası dışından sert vuran İrfan Can'ın vuruşu kaleci Gökhan Akkan'ın da hatasıyla ağlara gitti.



ANKARAGÜCÜ İKİ KEZ VAR'A TAKILDI



Ankaragücü, karşılaşmanın 27. dakikasında Ali Sow ile farkı bire indirdi. Bu dakikada hızlı gelişen hücumda Beridze içeri çevirdi. Ali Sowe ceza alanı içinden topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası pozisyon başlangıcında Beridze ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.



Başkent temsilcisi, Ali Sowe'nin ardından bir kez daha VAR'a takıldı. 34. dakikada Ankaragücü, Jese ile topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada. VAR incelemesi de yapıldıktan sonra Jese'nin golü geçerli sayılmadı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI



Fenerbahçe, 65. dakikada gole yaklaştı. İrfan Can'ın pasında savunma arkasına sarkan Valencia, karşı karşıya pozisyonda kaleci Gökhan'ı geçemedi.



JORGE JESUS'TAN HAMLELER



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 66. dakikada iki değişiklik yaptı. Sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi ve Enner Valencia oyundan alındı. Oyuna giren isimler Joao Pedro ve Diego Rossi.



PEDRO DIŞARIYA ATTI



Fenerbahçe, 74. dakikada bu kez Joao Pedro gole yaklaştı. Crespo'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Joao Pedro'nun vuruşu üstten auta gitti.



ROSSI SKORU BELİRLEDİ



Karşılaşmada skoru belirleyen isim Diego Rossi oldu. Uruguaylı futbolcu, 90+1. dakikada Ferdi'nin ortasında ceza sahasında durumu 3-0 yaptı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakika Fenerbahçe öne geçti. Lincoln Henrique'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarptı. Batshuayi, altıpasta önüne gelen topu ağlarla buluşturdu: 0-1.



25. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Valencia'nın pasıyla ceza sahasında dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin düzgün sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-2.



26. dakikada MKE Ankaragücü'nün golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Beridze'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.



37. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Malcuit'in sağdan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Beridze'nin vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır, son anda yatarak kurtardı.



39. dakikada Emre Kılınç'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Lincoln Henrique'nin ters vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır, son anda çıkardı.



Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





53. dakika Taylan Antalyalı'nın defansın arkasına attığı pasla buluşarak ceza sahasına giren Sowe'nin vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.



65. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Valencia, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlağı Gökhan Akkan ayaklarıyla çıkardı.



74. dakikada Crespo'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pedro'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



90+1. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun korner çizgisinden ceza sahasına çevirdiği topla altıpasta buluşan Rossi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.



Fenerbahçe mücadeleyi 3-0 kazandı.



Stat: Eryaman



Hakemler: Halil Umut Meler, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken



MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit (Dk. 60 Oğuz Ceylan), Mujakic, Radakovic, Yasin Güreler (Dk. 78 Marlon), Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı (Dk. 78 Macheda), Beridze (Dk. 71 Pedrinho), Emre Kılınç, Jese (Dk. 60 Chatzigiovanis), Sowe



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Osayi Samuel (90+4 Alioski), Crespo, Lincoln Henrique (Dk. 90+4 Arda Güler), Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 72 İsmail Yüksek), Valencia (Dk. 66 Rossi), Batshuayi (Dk. 66 Pedro)



Goller: Dk. 3 Batshuayi, Dk. 25 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+1 Rossi (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: 45+1 Malcuit, Dk. 47 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü), Dk. 57 Osayi Samuel (Fenerbahçe)





