Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Sarı-lacivertliler, Bayer Leverkusen'de forma giyen Aleix Garcia'yı gündemine aldı.



Orta sahada 6 ve 8 numara oynayabilen 27 yaşındaki yıldız, sezon başında Girona'dan Leverkusen'e geçmişti. Alman ekibinde 3-4-3'e yakın bir formasyonda oynayan Garcia, Jose Mourinho'nun da takibinde duruyor.



İspanyol yıldız son 2 takımı olan Girona ve Leverkusen'de Mourinho'nun Fenerbahçe'de uyguladığı taktik dizilişe benzer bir anlayışta oynamıştı. Tecrübeli futbolcunun bu sayede sarı-lacivertli takımda uyum sorunu yaşamayacağı ve Mourinho'nun planlarına uyacağı aktarıldı.



GIRONA'DA ÇIKIŞA GEÇTİ



Aleix Garcia kariyerinde Girona ile çıkışa geçti. Özellikle 2023-2024 sezonunda La Liga'da zirveye oynayan Girona'da takımın önemli isimlerinden olan Garcia, asist katkısıyla dikkat çekti. İspanyol orta saha Girona'da 172 resmi maçta 8 gol kaydetti ve 21 asistle öne çıktı.



CITY ALTYAPISI



Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Aleix Garcia, Manchester City altyapısında forma giydi. Manchester City U19 takımında oynayan Garcia, A takımla da 9 maça çıkmıştı.



PERFORMANSI



Aleix Garcia bu sezon Leverkusen'de 35 maça çıkarken 4 gol kaydetti, 3 kez de gol pası verdi.







