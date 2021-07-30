Fenerbahçe'den 19.070 fidan bağışı!

Fenerbahçe Spor Kulübü başta futbol, basketbol, voleybol, akademi ve koleji olmak üzere toplam 19.070 fidan bağışı yaptı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Ülkemizin yanındayız! Ülkemizin birçok yerinden gelen yangın haberlerini üzüntü ve endişe ile takip ediyor, yangınlardan etkilenen tüm canlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, geleceğimizin nefessiz kalmaması için ülkemizin yanında olduğumuzu vurguluyor; kulübümüz ve bağlı iştiraklerimiz adına her biri 1907 adet olmak üzere toplam 19.070 fidan dikeceğimizi duyuruyoruz." açıklamasını yaptı.