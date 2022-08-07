Fenerbahçe'de yeniden Brezilya ekolü

Fenerbahçe'de 2022-23 sezon planlaması yapılırken Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertli camianın adeta bam teline dokundu, Brezilya ekolünü yeniden başlattı.
Bu sezon şimdiye kadar Güney Amerika ülkesinden 5 transfer yapıldı. Gustavo Henrique, Willian Arao, Luan Peres, Lincoln Henrique ve Joao Pedro, Kadıköy'e gelen yeni Sambacılar oldu. Milliyet Gazetesi'nden Celal Umut Eren'in haberine göre; Jorge Jesus'un başlattığı bu transfer serisi akıllara kulübün Brezilya futbol kültürüne yatkınlığını ve eski başarılı günleri getirdi.
İLK BREZİLYALILAR
Brezilyalı Didi'nin teknik direktör olarak 1972-1975 dönemlerindeki tarihi başarıları kulübün DNA'sına güzel hatıralarla işlendi. Didi döneminde 2 lig şampiyonluğunun yanı sıra Fenerbahçeli taraftar futboldan da keyif almıştı. Daha sonra uzun yıllar kulübe bir Brezilyalı girmese de o günler hafızalarda hep canlıydı, tazeydi. Didi'den tam 16 yıl sonra Fenerbahçe Burnu'ndaki kulüp binasına yeni bir Brezilyalı daha adım atıyordu. Bu sefer bir teknik direktör değil, bir futbolcu transfer ediliyordu: Gerson Caçapa... Tanju Çolak ve Oğuz Çetin anlaşmazlığı ile 10 numaralı formayı da alan Gerson, orta sahada tipik bir 8 numaraydı, 73 maçta 26 gol atarak kulüp tarihinin ilk Brezilyalı futbolcusu olmuştu.
PARREIRA FARK YARATTI
Gerson sonrası teknik direktör koltuğu tekrar bir Brezilyalı'da Carlos Alberto Parreira'da idi. 94 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı şampiyon yapan Parreira, 1995-96 sezonunda da sarı-lacivertlileri lig şampiyonu yapmıştı. Artık tüm posterler: "Brezilya gibi Kanarya" sloganlarıyla çıkıyordu.
1996-97 sezonunda Parreira, vatandaşı Sebastiao Lazaroni'ye koltuğu devretmişti. Lazaroni; Old Trafford'da Manchester United'ı 40 yıl sonra yenmesi ve Ali Sami Yen'deki 4-0'lık Galatasaray zaferi dışında etki bırakamadı, sezon ortasında ayrıldı.
ALTIN BREZİLYALILAR
2003-04 sezonunda ise teknik direktör Christoph Daum, tıpkı bugün Jorge Jesus'un yaptığı gibi rotasını Brezilya'ya kırmıştı. Fabio Luciano, Mehmet (Marco) Aurelio, Fabiano Lima, Marcio (Mert) Nobre ve elbette heykeli dikilen büyük efsane Alex de Souza... Alex'in hanesine yazılan 344 resmi maçta 172 gol, 139 asist olmuş, taraftarlar hiçbir zaman unutamamıştı.
Daum'la gelen 2 şampiyonluk, 2006'daki Denizli'de kaybedilen unutulmaz lig finaliyle sarsılsa da 2006-07 sezonunda yani 100. yılda Brezilya'nın 'Beyaz Pele'si' Zico'yu getirmişti. Zico önce lig şampiyonu yaptı ardından Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynattı. 2007'de bu sefer tüm dünya ayağa kalkmıştı, futbolun gelmiş geçmiş en büyük sol beklerinden Roberto Carlos imza atmıştı.
Yıllar içerisinde Deivid, Edu, Andre Santos, Wederson (Vederson), Cristian Baroni, Diego Ribas, Fernandao, Luiz Gustavo, Josef de Souza, Giuliano ve Jailson gibi sevilen isimler de listeye eklendi.
28 FUTBOLCU
Fenerbahçe tarihinde tam 28 Brezilyalı futbolcu forma giydi. İlk olarak 1992'de Gerson, İtalya'nın Bari takımından transfer edilmişti. Son isimse Flamengo'dan kiralanan Gustavo Henrique oldu. İşte sarı-lacivertli tarihte yer alan 28 Brezilyalı futbolcu: Gerson, Sergio Neves, Simao, Washington, Luciano, Aurelio, Fabiano Lima, Nobre, Alex de Souza, Edu, Wederson, Mateus de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Andre Santos, Cristian Baroni, Diego Ribas, Fernandao, Fabiano, Josef de Souza, Giuliano, Jailson, Luiz Gustavo, Gustavo Henrique, Joao Pedro, Luan Peres, Lincoln Henrique ve Willian Arao.
Bu sezon şimdiye kadar Güney Amerika ülkesinden 5 transfer yapıldı. Gustavo Henrique, Willian Arao, Luan Peres, Lincoln Henrique ve Joao Pedro, Kadıköy'e gelen yeni Sambacılar oldu. Milliyet Gazetesi'nden Celal Umut Eren'in haberine göre; Jorge Jesus'un başlattığı bu transfer serisi akıllara kulübün Brezilya futbol kültürüne yatkınlığını ve eski başarılı günleri getirdi.
İLK BREZİLYALILAR
Brezilyalı Didi'nin teknik direktör olarak 1972-1975 dönemlerindeki tarihi başarıları kulübün DNA'sına güzel hatıralarla işlendi. Didi döneminde 2 lig şampiyonluğunun yanı sıra Fenerbahçeli taraftar futboldan da keyif almıştı. Daha sonra uzun yıllar kulübe bir Brezilyalı girmese de o günler hafızalarda hep canlıydı, tazeydi. Didi'den tam 16 yıl sonra Fenerbahçe Burnu'ndaki kulüp binasına yeni bir Brezilyalı daha adım atıyordu. Bu sefer bir teknik direktör değil, bir futbolcu transfer ediliyordu: Gerson Caçapa... Tanju Çolak ve Oğuz Çetin anlaşmazlığı ile 10 numaralı formayı da alan Gerson, orta sahada tipik bir 8 numaraydı, 73 maçta 26 gol atarak kulüp tarihinin ilk Brezilyalı futbolcusu olmuştu.
PARREIRA FARK YARATTI
Gerson sonrası teknik direktör koltuğu tekrar bir Brezilyalı'da Carlos Alberto Parreira'da idi. 94 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı şampiyon yapan Parreira, 1995-96 sezonunda da sarı-lacivertlileri lig şampiyonu yapmıştı. Artık tüm posterler: "Brezilya gibi Kanarya" sloganlarıyla çıkıyordu.
1996-97 sezonunda Parreira, vatandaşı Sebastiao Lazaroni'ye koltuğu devretmişti. Lazaroni; Old Trafford'da Manchester United'ı 40 yıl sonra yenmesi ve Ali Sami Yen'deki 4-0'lık Galatasaray zaferi dışında etki bırakamadı, sezon ortasında ayrıldı.
ALTIN BREZİLYALILAR
2003-04 sezonunda ise teknik direktör Christoph Daum, tıpkı bugün Jorge Jesus'un yaptığı gibi rotasını Brezilya'ya kırmıştı. Fabio Luciano, Mehmet (Marco) Aurelio, Fabiano Lima, Marcio (Mert) Nobre ve elbette heykeli dikilen büyük efsane Alex de Souza... Alex'in hanesine yazılan 344 resmi maçta 172 gol, 139 asist olmuş, taraftarlar hiçbir zaman unutamamıştı.
Daum'la gelen 2 şampiyonluk, 2006'daki Denizli'de kaybedilen unutulmaz lig finaliyle sarsılsa da 2006-07 sezonunda yani 100. yılda Brezilya'nın 'Beyaz Pele'si' Zico'yu getirmişti. Zico önce lig şampiyonu yaptı ardından Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynattı. 2007'de bu sefer tüm dünya ayağa kalkmıştı, futbolun gelmiş geçmiş en büyük sol beklerinden Roberto Carlos imza atmıştı.
Yıllar içerisinde Deivid, Edu, Andre Santos, Wederson (Vederson), Cristian Baroni, Diego Ribas, Fernandao, Luiz Gustavo, Josef de Souza, Giuliano ve Jailson gibi sevilen isimler de listeye eklendi.
28 FUTBOLCU
Fenerbahçe tarihinde tam 28 Brezilyalı futbolcu forma giydi. İlk olarak 1992'de Gerson, İtalya'nın Bari takımından transfer edilmişti. Son isimse Flamengo'dan kiralanan Gustavo Henrique oldu. İşte sarı-lacivertli tarihte yer alan 28 Brezilyalı futbolcu: Gerson, Sergio Neves, Simao, Washington, Luciano, Aurelio, Fabiano Lima, Nobre, Alex de Souza, Edu, Wederson, Mateus de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Andre Santos, Cristian Baroni, Diego Ribas, Fernandao, Fabiano, Josef de Souza, Giuliano, Jailson, Luiz Gustavo, Gustavo Henrique, Joao Pedro, Luan Peres, Lincoln Henrique ve Willian Arao.