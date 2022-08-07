Fenerbahçe'de yeniden Brezilya ekolü

2022-23 sezon planlaması yapılırken Portekizli teknik direktör, sarı-lacivertli camianın adeta bam teline dokundu,Bu sezon şimdiye kadar Güney Amerika ülkesinden 5 transfer yapıldı.ve, Kadıköy'e gelen yeni Sambacılar oldu.Jorge Jesus'un başlattığı bu transfer serisi akıllara kulübün Brezilya futbol kültürüne yatkınlığını ve eski başarılı günleri getirdi.Brezilyalıteknik direktör olarak 1972-1975 dönemlerindeki tarihi başarıları kulübün DNA'sına güzel hatıralarla işlendi. Didi döneminde 2 lig şampiyonluğunun yanı sıra Fenerbahçeli taraftar futboldan da keyif almıştı. Daha sonra uzun yıllar kulübe bir Brezilyalı girmese de o günler hafızalarda hep canlıydı, tazeydi. Didi'den tam 16 yıl sonra Fenerbahçe Burnu'ndaki kulüp binasına yeni bir Brezilyalı daha adım atıyordu. Bu sefer bir teknik direktör değil, bir futbolcu transfer ediliyordu:Tanju Çolak ve Oğuz Çetin anlaşmazlığı ile 10 numaralı formayı da alan Gerson, orta sahada tipik bir 8 numaraydı, 73 maçta 26 gol atarak kulüp tarihinin ilk Brezilyalı futbolcusu olmuştu.Gerson sonrası teknik direktör koltuğu tekrar bir Brezilyalı'daidi. 94 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı şampiyon yapan Parreira, 1995-96 sezonunda da sarı-lacivertlileri lig şampiyonu yapmıştı. Artık tüm posterler:sloganlarıyla çıkıyordu.1996-97 sezonunda Parreira, vatandaşıkoltuğu devretmişti. Lazaroni; Old Trafford'da Manchester United'ı 40 yıl sonra yenmesi ve Ali Sami Yen'deki 4-0'lık Galatasaray zaferi dışında etki bırakamadı, sezon ortasında ayrıldı.2003-04 sezonunda ise teknik direktörtıpkı bugün Jorge Jesus'un yaptığı gibi rotasını Brezilya'ya kırmıştı.ve elbette heykeli dikilen büyük efsaneAlex'in hanesine yazılanolmuş, taraftarlar hiçbir zaman unutamamıştı.Daum'la gelen 2 şampiyonluk, 2006'daki Denizli'de kaybedilen unutulmaz lig finaliyle sarsılsa da 2006-07 sezonunda yani 100. yılda Brezilya'nın 'Beyaz Pele'si'getirmişti. Zico önce lig şampiyonu yaptı ardından Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynattı. 2007'de bu sefer tüm dünya ayağa kalkmıştı, futbolun gelmiş geçmiş en büyük sol beklerindenimza atmıştı.Yıllar içerisindevegibi sevilen isimler de listeye eklendi.Fenerbahçe tarihinde tam 28 Brezilyalı futbolcu forma giydi. İlk olarak 1992'de, İtalya'nın Bari takımından transfer edilmişti. Son isimse Flamengo'dan kiralananoldu. İşte sarı-lacivertli tarihte yer alan 28 Brezilyalı futbolcu:ve