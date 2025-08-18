Fenerbahçe'de üretkenlik sorunu

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk lig maçında beklentilerin çok altında kaldı.
Feyenoord karşısındaki baskılı ve üretken oyunun aksine, Göztepe deplasmanında sistem işlemedi, yaratıcılık eksikliği de daha ilk haftadan ortaya çıktı.
SİSTEM TIKANDI, ÇİFT FORVET YARAMADI
Salı günü Feyenoord karşısında kaleci ve savunmaya baskı kurarak goller bulan Fenerbahçe, aynı oyunu Göztepe önünde sahaya yansıtamadı. Mourinho'nun kadroyu yalnızca Mert Müldür-Yusuf Akçiçek değişikliğiyle korumasına rağmen işler yolunda gitmedi. Ev sahibi ekibin iyi savunma yerleşimi ve disiplinli oyunu, sarı-lacivertlilerin baskı planını boşa çıkardı. Kanatlardan üretim olmayınca çift forvet hamlesi de sonuçsuz kaldı.
MOURINHO'NUN PLANLARI TUTMADI
Geçen sezon kapanan takımlara karşı zorlanan Fenerbahçe, aynı problemi bu sezonun daha ilk haftasında yaşadı. Mourinho'nun kontratak riski almama düşüncesiyle oyunu temkinli yönetmesi, hücumda üretkenliğin tamamen durmasına neden oldu.
TADIC SONRASI BOŞLUK HİSSEDİLDİ
Dusan Tadic'in ayrılığının ardından "yaratıcı oyuncu" eksikliği de iyice göze çarptı. 10 numara pozisyonunda görev yapan Sebastian Szymanski çok koşup mücadele etmesine rağmen beklenen yaratıcılığı sahaya koyamadı.
