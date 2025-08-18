17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
2-1
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
6-0

Fenerbahçe'de üretkenlik sorunu

Avrupa'da Feyenoord karşısında coşkulu bir futbol oynayan Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe deplasmanında aynı oyunu sahaya yansıtamadı.

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk lig maçında beklentilerin çok altında kaldı.

Feyenoord karşısındaki baskılı ve üretken oyunun aksine, Göztepe deplasmanında sistem işlemedi, yaratıcılık eksikliği de daha ilk haftadan ortaya çıktı.
SİSTEM TIKANDI, ÇİFT FORVET YARAMADI

Salı günü Feyenoord karşısında kaleci ve savunmaya baskı kurarak goller bulan Fenerbahçe, aynı oyunu Göztepe önünde sahaya yansıtamadı. Mourinho'nun kadroyu yalnızca Mert Müldür-Yusuf Akçiçek değişikliğiyle korumasına rağmen işler yolunda gitmedi. Ev sahibi ekibin iyi savunma yerleşimi ve disiplinli oyunu, sarı-lacivertlilerin baskı planını boşa çıkardı. Kanatlardan üretim olmayınca çift forvet hamlesi de sonuçsuz kaldı.

MOURINHO'NUN PLANLARI TUTMADI


Geçen sezon kapanan takımlara karşı zorlanan Fenerbahçe, aynı problemi bu sezonun daha ilk haftasında yaşadı. Mourinho'nun kontratak riski almama düşüncesiyle oyunu temkinli yönetmesi, hücumda üretkenliğin tamamen durmasına neden oldu.

TADIC SONRASI BOŞLUK HİSSEDİLDİ

Dusan Tadic'in ayrılığının ardından "yaratıcı oyuncu" eksikliği de iyice göze çarptı. 10 numara pozisyonunda görev yapan Sebastian Szymanski çok koşup mücadele etmesine rağmen beklenen yaratıcılığı sahaya koyamadı.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
