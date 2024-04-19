Fenerbahçe'de tepki çeken değişiklik: Fred

Fenerbahçeliler sosyal medyadan Fred'in değiştirilmesine tepki gösterdi ve turun gitmesinin en büyük sebeplerinden biri olarak bu değişiklik gösterildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de tepki çeken değişiklik: Fred
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19 Nisan 2024 01:24
Son güncelleme 19 Nisan 2024 01:29
Fenerbahçe'nin Olympiakos'a elenmesinin ardından İsmail Kartal'ın Fred değişikliği tartışmalara konusu oldu.

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Olympiakos'a penaltılarda yenilerek turnuvaya veda etti.

Sarı lacivertli takımın üstünlüğü Fred'in oyundan ayrılmasıyla kayboldu.

Oyundan ayrılan Fred'in İsmail Kartal'a serzenişte bulunduğu ise gözlerden kaçmadı. Fred oyundan çıkarken 'Neden, neden, neden' dediği de televizyon ekranlarına yansıdı.

Bununla birlikte teknik direktör İsmail Kartal'ın bu değişikliği taraftarlar tarafından da tartışma konusu oldu.

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