04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Fenerbahçe'de teknik direktör kararı: İsmail Kartal

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını tamamladı. Sarı-lacivertli yönetim, eski çalıştırıcısı İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de teknik direktör kararı: İsmail Kartal
Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, teknik direktör kararı verildi...

Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü olarak eski hocası İsmail Kartal ile anlaşma sağladı.

TOPLANTIDAN SONRA AÇIKLANACAK


Fenerbahçe'nin bugün saat 15.00'te yapacağı yönetim kurulu toplantısında İsmail Kartal kararı resmen diğer üyelere de iletilecek ve sonrasında resmi açıklama yapılacak.

GÖRÜŞMELER YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜ

Kulüp, Benfica karşısında alınan sonuçların ardından dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Karar, Futbol Direktörü Devin Özek tarafından Mourinho'ya iletildi. Mourinho'nun ayrılmasının ardından Fenerbahçe yönetimi hızlı bir şekilde yeni teknik direktör arayışlarına girdi. Son günlerde yapılan görüşmeler yoğun bir şekilde sürdü.

ÖZEK'İN RAPORLARI VE DİĞER İSİMLER

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Başkan Ali Koç'a farklı yabancı teknik direktörler hakkında raporlar sundu. Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness önerilen isimlerden biri olsa da, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

Luciano Spalletti ve Ande Postecoglou da gündeme geldi, ancak her iki isimle ilgili de olumlu bir sonuç alınamadı. Tüm bu gelişmelerin ardından yönetim, güvenilir bir çözüm olarak Kartal ile anlaşmayı tercih etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
