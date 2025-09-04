Fenerbahçe'de teknik direktör kararı: İsmail Kartal

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, teknik direktör kararı verildi...
Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü olarak eski hocası İsmail Kartal ile anlaşma sağladı.
TOPLANTIDAN SONRA AÇIKLANACAK
Fenerbahçe'nin bugün saat 15.00'te yapacağı yönetim kurulu toplantısında İsmail Kartal kararı resmen diğer üyelere de iletilecek ve sonrasında resmi açıklama yapılacak.
GÖRÜŞMELER YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜ
Kulüp, Benfica karşısında alınan sonuçların ardından dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Karar, Futbol Direktörü Devin Özek tarafından Mourinho'ya iletildi. Mourinho'nun ayrılmasının ardından Fenerbahçe yönetimi hızlı bir şekilde yeni teknik direktör arayışlarına girdi. Son günlerde yapılan görüşmeler yoğun bir şekilde sürdü.
ÖZEK'İN RAPORLARI VE DİĞER İSİMLER
Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Başkan Ali Koç'a farklı yabancı teknik direktörler hakkında raporlar sundu. Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness önerilen isimlerden biri olsa da, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.
Luciano Spalletti ve Ande Postecoglou da gündeme geldi, ancak her iki isimle ilgili de olumlu bir sonuç alınamadı. Tüm bu gelişmelerin ardından yönetim, güvenilir bir çözüm olarak Kartal ile anlaşmayı tercih etti.
Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü olarak eski hocası İsmail Kartal ile anlaşma sağladı.
TOPLANTIDAN SONRA AÇIKLANACAK
Fenerbahçe'nin bugün saat 15.00'te yapacağı yönetim kurulu toplantısında İsmail Kartal kararı resmen diğer üyelere de iletilecek ve sonrasında resmi açıklama yapılacak.
GÖRÜŞMELER YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜ
Kulüp, Benfica karşısında alınan sonuçların ardından dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Karar, Futbol Direktörü Devin Özek tarafından Mourinho'ya iletildi. Mourinho'nun ayrılmasının ardından Fenerbahçe yönetimi hızlı bir şekilde yeni teknik direktör arayışlarına girdi. Son günlerde yapılan görüşmeler yoğun bir şekilde sürdü.
ÖZEK'İN RAPORLARI VE DİĞER İSİMLER
Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Başkan Ali Koç'a farklı yabancı teknik direktörler hakkında raporlar sundu. Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness önerilen isimlerden biri olsa da, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.
Luciano Spalletti ve Ande Postecoglou da gündeme geldi, ancak her iki isimle ilgili de olumlu bir sonuç alınamadı. Tüm bu gelişmelerin ardından yönetim, güvenilir bir çözüm olarak Kartal ile anlaşmayı tercih etti.