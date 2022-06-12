Fenerbahçe'de tatil yok, çalışma var

Yeni sezonu en erken açacak kulüp olan Fenerbahçe'de tüm futbolcular nerdeyse tatil bile yapmadan bireysel çalışmalar yapıyor. Özellikle teknik direktörlüğe Jorge Jesus'un gelmesiyle beraber futbolcular bireysel antrenmanlara ağırlık verdi.



Hatta Mert Hakan Yandaş, Samandıra'ya dönerek çalışmalara başladı. Osayi-Samuel, Miami'de olmasına rağmen bireysel antrenmanlarla dikkat çekti.



Benzer şekilde Berisha çalışmalarıyla herkesi şaşırttı. Gustavo, Crespo, İrfan Can, Kim Min Jae ve Valencia gibi isimler de antrenman fotoğraflarıyla gündeme geldi.





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