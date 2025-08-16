Fenerbahçe'de Talisca kararı

Teknik direktör Jose Mourinho'nun talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Talisca ile ayrılık haberleri gündeme gelmişti.
Brezilya basınında çıkan haberlere göre, sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Anderson Talisca'ya Gremio'nun talip olduğu belirtilmişti.
Talisca için 30 milyon Euro talep eden Fenerbahçe'nin bu isteği, Güney Amerika ekibinde karşılık bulmadı.
Gremio, istenen bu rakamları çok fazla buldu ve transferden çekildi.
PERFORMANSI
Talisa geçtiğimiz sezonda devre arasında geldiği Fenerbahçe'de 25 maça çıktı ve 12 gol 2 asistlik katkıda bulundu.
(A Spor)