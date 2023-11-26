Fenerbahçe'de Szymanski hırs küpü!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de üst üste 3 maçta sessiz kalan Sebastian Szymanski, bu akşamki Karagümrük maçında gol orucunu bozmak istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Szymanski hırs küpü!
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26 Kasım 2023 12:33
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin bu akşam bir hedefi var...

Bu sezon Fenerbahçe'ye hem gol hem de asist anlamında inanılmaz katkı yapan Szymanski ligde 2, Avrupa'da 1 olmak üzere üst üste 3 maçta sessiz kalmıştı. Antrenmanlarda son derece hırslı bir görüntü veren Szymanski, bu akşamki Karagümrük maçında gol orucunu bozmak istiyor.



13 GOLE KATKI

Polonyalı yıldız, çubuklu forma ile 22 resmi maçta 9 gol atarken 4 de asist yaptı. Toplam 13 gole direkt katkı verdi.  

 
 

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