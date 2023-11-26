'nin Polonyalı yıldızı'nin bu akşam bir hedefi var...Bu sezon Fenerbahçe'ye hem gol hem de asist anlamında inanılmaz katkı yapan Szymanski ligde 2, Avrupa'da 1 olmak üzere üst üste 3 maçta sessiz kalmıştı. Antrenmanlarda son derece hırslı bir görüntü veren Szymanski, bu akşamki Karagümrük maçında gol orucunu bozmak istiyor.Polonyalı yıldız, çubuklu forma ile 22 resmi maçta 9 gol atarken 4 de asist yaptı. Toplam 13 gole direkt katkı verdi.