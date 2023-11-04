Fenerbahçe'de stopere son aday: Miles Robinson!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Aziz, Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'nun üst üste gelen sakatlıkları Fenerbahçe'yi stoper bölgesinde zor durumda bıraktı. Fener yönetimi 31 Aralık'ta sözleşmesi sona erecek olan ABD'li stoper Miles Robinson için harekete geçti.

Abone Ol
Fenerbahçe'de stopere son aday: Miles Robinson!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2023 14:12
Fenerbahçe'de stoperlerin üst üste gelen sakatlıklarının ardından yönetimin harekete geçtiği öğrenildi.

Serdar Aziz, Djiku ve Becao'nun sakatlıklarının ardından Sarı- Lacivertli kurmayların MLS'te Atlanta United forması giyen Miles Robinson'u listesine aldıklarını ve şartlarını öğrenmek için harekete geçtikleri bildirildi. 

Haberin tüm detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE'DE STOPERE SON ADAY: MILES ROBINSON

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery