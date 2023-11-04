Fenerbahçe'de stoperlerin üst üste gelen sakatlıklarının ardından yönetimin harekete geçtiği öğrenildi.
Serdar Aziz, Djiku ve Becao'nun sakatlıklarının ardından Sarı- Lacivertli kurmayların MLS'te Atlanta United forması giyen Miles Robinson'u listesine aldıklarını ve şartlarını öğrenmek için harekete geçtikleri bildirildi.
Haberin tüm detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE'DE STOPERE SON ADAY: MILES ROBINSON
Serdar Aziz, Djiku ve Becao'nun sakatlıklarının ardından Sarı- Lacivertli kurmayların MLS'te Atlanta United forması giyen Miles Robinson'u listesine aldıklarını ve şartlarını öğrenmek için harekete geçtikleri bildirildi.
Haberin tüm detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE'DE STOPERE SON ADAY: MILES ROBINSON