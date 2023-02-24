Türkiye'deki transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzamasının ardından, Avrupa medyasında kulüplerimizle ilgili haberlerin sayısı daha da arttı.Son olarak İngiliz basınında transfer dedikoduları bölümünde Fenerbahçe-Chamberlain iddiaları yer almaya başladı. İngiliz yıldız bu sezon Liverpool'da iyice gözden düştü. Jürgen Klopp'un altyapıdan gelen Stefan Bajcetic'i rotasyona dahil etmesiyle birlikte Chamberlain için işler daha da zorlaştı. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Hem Chamberlain hem de Liverpool, kontratın uzatılmasını düşünmüyor.İngiliz futbolcunun sezon bitiminde ayrılığı kesin. Fenerbahçe'nin, başarılı oyuncunun durumunu araştırdığı ve teklif yapabileceği öne sürüldü. Sarı-Lacivertliler eğer anlaşma sağlarsa, Chamberlain'i şimdiden bedelsiz bir şekilde kadrosuna katabilir. Transferde önceliğin verildiği Lucas Moura'da sıkıntı çıkması halinde, İngiliz yıldız Fenerbahçe için B planı olabilir.Alex Oxlade-Chamberlain, 2011'de henüz 18 yaşındayken 14 milyon Euro'ya Southampton'dan Arsenal'e transfer olmuştu. İngiliz futbolcu, sakatlıkların da etkisiyle beklenen potansiyeline ulaşamadı. Buna rağmen İngiltere Milli Takımı'nda 35 kez forma giyen Chamberlain, 2017'de 38 milyon Euro'ya Liverpool'un yolunu tuttu. Müthiş süratiyle her iki kanatta da çok etkili olan 29 yaşındaki futbolcu, Klopp'la birlikte orta sahanın merkezinde de oynamaya başladı. Chamberlain, bu özellikleriyle tam bir joker konumunda. İngiliz oyuncu, Jesus'un istediği 'top taşıyan orta saha' profiline de uyuyor.