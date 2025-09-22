Fenerbahçe'de Skriniar hatasız oynadı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmada sarı-lacivertliler istediğini elde edemezken tek bir isim ön plana çıktı.
RAKİPLERİNE GEÇİT VERMEDİ
Savunmada rakiplerine geçit vermeyen Milan Skriniar, yine takımının en etkili isimlerinden birisi oldu.
