Fenerbahçe'de sinirler gerildi: İrfan Can'dan Ferdi'ye tepki

Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig 4. hafta mücadelesinde sarı lacivertlilerin serbest vuruş kazandığı pozisyon sonrası İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu'na tepki gösterdi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sinirler gerildi: İrfan Can'dan Ferdi'ye tepki
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30 Ağustos 2022 10:28
Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile İrfan Can Kahveci arasında sinirler gerildi.

Fenerbahçe 83. dakikada kritik bölgeden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen İrfan Can, ortay apmak yerine duran top organizasyonu için topu soldaki Ferdi'ye doğru attı. Ancak Ferdi hareketlenmekte geç kalınca top taca çıktı.

JORGE JESUS ŞAŞKINLIK YAŞADI

Ferdi, 'Ne yapıyorsun' dercesine ellerini iki yana açarken İrfan Can'ın sinirlenip bağırdığı görüldü. Bu sırada Jorge Jesus da kenarda şaşkınlık yaşadı. 



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