Fenerbahçe'de sıkıyönetim: Ceza uygulaması devreye girebilir

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal her futbolcudan verim almak için çaba harcıyor. Sezon sonuna kadar disiplinden taviz verilmeyecek. Ceza uygulaması devreye girebilir.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de sıkıyönetim: Ceza uygulaması devreye girebilir
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01 Mart 2024 11:19
Son güncelleme 01 Mart 2024 13:00
Hedefindeki 4 kupadan birine Ankaragücü yenilgisiyle veda eden Fenerbahçe'de Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında hata yapılmaması için adeta sıkıyönetim ilan edildi.

Teknik Direktör İsmail Kartal, futbolcularından maksimum verim almak için her yolu deniyor, toplu ya da bireysel toplantılar yapıyor, video analizlerle onlara eksiklerini gösteriyor. Takım kaptanları Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş da takım arkadaşlarıyla motivasyon konuşmaları yapıyor.

ÖNCE UYARI, SONRA CEZA
Futbolculardan uyku düzenlerine ve beslenmelerine de dikkat etmeleri, dinlenmiş şekilde antrenmanlara gelmeleri istendi ve özel hayat vurgusu yapıldı. Sezon sonuna kadar disiplinden taviz verilmeyecek, konsantrasyon eksiği görülen futbolcular uyarılacak, düzelme olmazsa ceza uygulaması devreye girecek.

Sarı-lacivertli yönetim de Samandıra'da adeta kamp kurdu. Yönetici Ahmet Ketenci sürekli tesislerde. Başkan Ali Koç da Kartal ile sürekli iletişim halinde. 

 
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