Fenerbahçe'de sıkıyönetim: Ceza uygulaması devreye girebilir

Hedefindeki 4 kupadan birine Ankaragücü yenilgisiyle veda edene'de Süper Lig'deki şampiyonluk yarışındaTeknik Direktör İsmail Kartal, futbolcularından maksimum verim almak için her yolu deniyor, toplu ya da bireysel toplantılar yapıyor, video analizlerle onlara eksiklerini gösteriyor. Takım kaptanları Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş da takım arkadaşlarıyla motivasyon konuşmaları yapıyor.Futbolculardan uyku düzenlerine ve beslenmelerine de dikkat etmeleri, dinlenmiş şekilde antrenmanlara gelmeleri istendi ve özel hayat vurgusu yapıldı. Sezon sonuna kadar disiplinden taviz verilmeyecek, konsantrasyon eksiği görülen futbolcular uyarılacak, düzelme olmazsa ceza uygulaması devreye girecek.Sarı-lacivertli yönetim de Samandıra'da adeta kamp kurdu. Yönetici Ahmet Ketenci sürekli tesislerde. Başkan Ali Koç da Kartal ile sürekli iletişim halinde.