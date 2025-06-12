Fenerbahçe'de savunmaya yeni aday: Kyle Walker

Fenerbahçe, Manchester City forması giyen Kyle Walker'ın transferi için harekete geçti.

calendar 12 Haziran 2025 22:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de savunmaya yeni aday: Kyle Walker
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

Bright Osayi-Samuel ile sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe, yeni sağ bek için arayışlara başladı.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

HT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, bu doğrultuda Manchester City'den ayrılması beklenen Kyle Walker ile ilgileniyor.


Fenerbahçe'nin transfer için İngiliz oyuncu ile temasa geçtiği ve görüşmelerin olumlu devam ettiği belirtildi.

BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Manchester City'den geçen sezonun ikinci yarısında Milan'a kiralanan 35 yaşındaki Walker, sezonun sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibine geri döndü. Kyle Walker'ın, Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Kyle Walker, Manchester City ve Milan'da geride kalan sezonda toplamda 34 maçta süre buldu.


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