Fenerbahçe'de savunmaya yeni aday: Kyle Walker

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Bright Osayi-Samuel ile sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe, yeni sağ bek için arayışlara başladı.
FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ
HT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, bu doğrultuda Manchester City'den ayrılması beklenen Kyle Walker ile ilgileniyor.
Fenerbahçe'nin transfer için İngiliz oyuncu ile temasa geçtiği ve görüşmelerin olumlu devam ettiği belirtildi.
BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
Manchester City'den geçen sezonun ikinci yarısında Milan'a kiralanan 35 yaşındaki Walker, sezonun sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibine geri döndü. Kyle Walker'ın, Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Kyle Walker, Manchester City ve Milan'da geride kalan sezonda toplamda 34 maçta süre buldu.
Bright Osayi-Samuel ile sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe, yeni sağ bek için arayışlara başladı.
FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ
HT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, bu doğrultuda Manchester City'den ayrılması beklenen Kyle Walker ile ilgileniyor.
Fenerbahçe'nin transfer için İngiliz oyuncu ile temasa geçtiği ve görüşmelerin olumlu devam ettiği belirtildi.
BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
Manchester City'den geçen sezonun ikinci yarısında Milan'a kiralanan 35 yaşındaki Walker, sezonun sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibine geri döndü. Kyle Walker'ın, Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Kyle Walker, Manchester City ve Milan'da geride kalan sezonda toplamda 34 maçta süre buldu.
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