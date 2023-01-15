Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in ilk heyecanı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydin, Gaziantep FK maçında yedek kulübesinde yer alacak.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in ilk heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2023 11:05
Samet Akaydin
Samet Akaydin
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor'dan transfer ettiği Samet Akaydin, Gaziantep FK karşısında maç kadrosunda yer alacak. 28 yaşındaki stoper, Antep'te yedek kulübesinde yer alacak.

Antep deplasmanında sakatlıktan yeni dönen Joao Pedro'nun yanı sıra uzun süredir sahalardan uzak kalan Nazım Sangare forma giyemeyecek.

Derbide kırmızı kart gören ve 2 maçtan men cezası alan İrfan Can Kahveci de kadroda yok. Ev sahibinde de Abdulkadir Parmak'ın sakatlığı bulunuyor.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ