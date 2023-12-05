Fenerbahçe'de Osayi Samuel performansıyla parlıyor

Avrupa kupalarında 2 asistlik performans gösteren Osayi Samuel, Sivasspor karşılaşmasında yaptığı asistle ligdeki ilk asistini yaptı. Nijeryalı oyuncu, performansıyla beğeni kazandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de Osayi Samuel performansıyla parlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Aralık 2023 11:03
Fenerbahçe'de Avrupa arenasında takımına 2 asist katkı sunan Osayi Samuel ligde de hesabı açtı.

Sarı-lacivertlilerin sağ beki Bright Osayi Samuel, bu sezon Ankaragücü ve Hatayspor karşılaşmalarında fileleri 1'er defa havalandırmayı başarmıştı.

Başarılı oyuncu Sivasspor karşısında asist hanesini de açtı. İrfan Can Kahveci'nin attığı mükemmel golden önce pası veren isimdi. Böylece son haftalardaki durgunluğunu da üzerinden attı.

Maç boyunca bindirmeleriyle dikkat çeken Nijeryalı isim, teknik heyetten tam not almayı başardı. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery