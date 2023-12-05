Fenerbahçe'de Osayi Samuel performansıyla parlıyor

Fenerbahçe'de Avrupa arenasında takımına 2 asist katkı sunan Osayi Samuel ligde de hesabı açtı.
Sarı-lacivertlilerin sağ beki Bright Osayi Samuel, bu sezon Ankaragücü ve Hatayspor karşılaşmalarında fileleri 1'er defa havalandırmayı başarmıştı.
Başarılı oyuncu Sivasspor karşısında asist hanesini de açtı. İrfan Can Kahveci'nin attığı mükemmel golden önce pası veren isimdi. Böylece son haftalardaki durgunluğunu da üzerinden attı.
Maç boyunca bindirmeleriyle dikkat çeken Nijeryalı isim, teknik heyetten tam not almayı başardı.
Sarı-lacivertlilerin sağ beki Bright Osayi Samuel, bu sezon Ankaragücü ve Hatayspor karşılaşmalarında fileleri 1'er defa havalandırmayı başarmıştı.
Başarılı oyuncu Sivasspor karşısında asist hanesini de açtı. İrfan Can Kahveci'nin attığı mükemmel golden önce pası veren isimdi. Böylece son haftalardaki durgunluğunu da üzerinden attı.
Maç boyunca bindirmeleriyle dikkat çeken Nijeryalı isim, teknik heyetten tam not almayı başardı.