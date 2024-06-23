Fenerbahçe'de Osayi için kritik hafta

Fenerbahçe yeni sezonun çalışmaları kapsamında Bright Osayi-Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Osayi için kritik hafta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Haziran 2024 10:06
Fenerbahçe, dış transferde oyuncu arayışlarını sürdürürken, iç transferde de kadrosunda yer alan isimlerle sözleşme yenilemek için temaslarına devam ediyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sarı-Lacivertliler bu kapsamda Bright Osayi-Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladı. Sözleşme uzatmak için görüşmeler sürüyor ancak taraflar arasında şu ana dek henüz bir anlaşma sağlanamadı.



Tarafların bu hafta içerisinde masaya oturarak orta noktayı bulması bekleniyor.

Geride kalan sezonda çıktığı 24 resmi maça 4 gol, 2 asistlik başarılı bir performans sığdıran Nijeryalı futbolcunun, Mourinho'nun planlaması içerisinde de sağ bek ve sağ ön alternatifleri arasında yer alması bekleniyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery