Fenerbahçe'de Osayi için kritik hafta

Fenerbahçe, dış transferde oyuncu arayışlarını sürdürürken, iç transferde de kadrosunda yer alan isimlerle sözleşme yenilemek için temaslarına devam ediyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sarı-Lacivertliler bu kapsamda Bright Osayi-Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladı. Sözleşme uzatmak için görüşmeler sürüyor ancak taraflar arasında şu ana dek henüz bir anlaşma sağlanamadı.
Tarafların bu hafta içerisinde masaya oturarak orta noktayı bulması bekleniyor.
Geride kalan sezonda çıktığı 24 resmi maça 4 gol, 2 asistlik başarılı bir performans sığdıran Nijeryalı futbolcunun, Mourinho'nun planlaması içerisinde de sağ bek ve sağ ön alternatifleri arasında yer alması bekleniyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sarı-Lacivertliler bu kapsamda Bright Osayi-Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladı. Sözleşme uzatmak için görüşmeler sürüyor ancak taraflar arasında şu ana dek henüz bir anlaşma sağlanamadı.
Tarafların bu hafta içerisinde masaya oturarak orta noktayı bulması bekleniyor.
Geride kalan sezonda çıktığı 24 resmi maça 4 gol, 2 asistlik başarılı bir performans sığdıran Nijeryalı futbolcunun, Mourinho'nun planlaması içerisinde de sağ bek ve sağ ön alternatifleri arasında yer alması bekleniyor.