Fenerbahçe'de Oğuz ve Levent 31 dakika oynadı!

Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği Oğuz Aydın ve Levent Mercan'a toplam 31 dakika süre verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Oğuz ve Levent 31 dakika oynadı!
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21 Ekim 2024 00:46
Süper Lig'de Samsunspor ile berabere kalarak ağır bir yara alan Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen iki oyuncunun durumu tartışma yarattı.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Oğuz Aydın ve Levent Mercan, sarı-lacivertli formayla toplamda 31 dakika forma şansı bulabildi.

Alanyaspor'dan 6 milyon euro'ya transfer edilen Oğuz Aydın, 3 maçta 22 dakika oynadı. 23 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Lille maçlarında ve ve ligdeki Adana Demirspor maçında süre buldu.

Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euro'ya alınan Levent Mercan ise ligde Rizespor maçında forma şansı bulabildi.

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