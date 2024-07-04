Fenerbahçe'de Mourinho işi sıkı tutuyor

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho rüzgarı, Topuk Yaylası'ndaki kampın ardından, Avusturya'da da devam ediyor.
Portekizli çalıştırıcı önceki gün FB TV'ye verdiği röportajda 'Avrupa Şampiyonası tek sıkıntımız. Kadroda eksiğimiz çok, kafilede çok genç oyuncumuz var' dese de göreve başladığı ilk günden itibaren işi sıkı tutuyor.
HER OYUNCUSUNU GÖRMEK İSTİYOR
Kadrodan memnun olduğu öğrenilen ve yönetimle görüşmesinde transfer için acele edilmemesini isteyen tecrübeli çalıştırıcı, her gün yapılan çift idmanla tempoyu bir an olsun düşürmüyor, her öğrencisinin performansını, yeteneğini görmek istiyor. Önceki gün ikinci etap çalışmaları için Avusturya'ya giden ve sadece akşam antrenman yapan sarı-lacivertlilerde, eski tempo dün geri döndü. Fenerbahçeli oyuncular dünü çift idmanla geçirdi.
HERKESİ HAZIRLAYACAK
Öğrencilerini zorlayıp performanslarının zirvesini görmek isteyen Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Avusturya kampında da tempoyu bir an olsun düşünmeyeceği ve her oyuncusunu yeni sezona tam olarak hazırlayacağı bildirildi.
Sarı-lacivertli futbolcular da hem Can Bartu Tesisleri'nde hem de Topuk Yaylası'nda verdikleri röportajlarda 'tempo' vurgusu yaparak yeni sezona daha fit ve performanslarının zirvesinde gireceklerini vurgulamışlardı.
Portekizli çalıştırıcı önceki gün FB TV'ye verdiği röportajda 'Avrupa Şampiyonası tek sıkıntımız. Kadroda eksiğimiz çok, kafilede çok genç oyuncumuz var' dese de göreve başladığı ilk günden itibaren işi sıkı tutuyor.
HER OYUNCUSUNU GÖRMEK İSTİYOR
Kadrodan memnun olduğu öğrenilen ve yönetimle görüşmesinde transfer için acele edilmemesini isteyen tecrübeli çalıştırıcı, her gün yapılan çift idmanla tempoyu bir an olsun düşürmüyor, her öğrencisinin performansını, yeteneğini görmek istiyor. Önceki gün ikinci etap çalışmaları için Avusturya'ya giden ve sadece akşam antrenman yapan sarı-lacivertlilerde, eski tempo dün geri döndü. Fenerbahçeli oyuncular dünü çift idmanla geçirdi.
HERKESİ HAZIRLAYACAK
Öğrencilerini zorlayıp performanslarının zirvesini görmek isteyen Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Avusturya kampında da tempoyu bir an olsun düşünmeyeceği ve her oyuncusunu yeni sezona tam olarak hazırlayacağı bildirildi.
Sarı-lacivertli futbolcular da hem Can Bartu Tesisleri'nde hem de Topuk Yaylası'nda verdikleri röportajlarda 'tempo' vurgusu yaparak yeni sezona daha fit ve performanslarının zirvesinde gireceklerini vurgulamışlardı.