Fenerbahçe'de Mourinho belirsizliği!

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak hem oynattığı oyun hem yaptığı açıklamalar hem de kadro istikrarsızlığı nedeniyle ağır eleştiriler alan Jose Mourinho'nun geleceği hala belirsizliğini koruyor.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
TARAFTARLAR İSTEMİYOR
Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın gerisinde kalan, bu sezon oynanan 3 maçı da kazanamayan Portekizli'yle yolların ayrılması isteniyor. Hem camia hem de taraftarlar, Mou'yu yeni sezonda takımın başında görmek istemiyor.
"İSTİKRARDAN YANAYIM"
Başkan Ali Koç ise yaptığı açıklamada; "İstikrardan yanayım" ifadesini kullanıp, Jose ile yolları ayırmak gibi bir planının olmadığını vurgulamıştı. Ancak Jose'nin geleceği 3 maçlık periyodun ardından belli olacak.
TALİPLERİ VAR
Başkan Koç, lig sonu Portekizli ile bir görüşme yapacak. İngiltere ve İskoçya'nın yanı sıra; Arabistan'dan da talipleri olan Mourinho ise yeni sezonda takımın başında olacakmış gibi çalışıyor.
TARAFTARLAR İSTEMİYOR
Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın gerisinde kalan, bu sezon oynanan 3 maçı da kazanamayan Portekizli'yle yolların ayrılması isteniyor. Hem camia hem de taraftarlar, Mou'yu yeni sezonda takımın başında görmek istemiyor.
"İSTİKRARDAN YANAYIM"
Başkan Ali Koç ise yaptığı açıklamada; "İstikrardan yanayım" ifadesini kullanıp, Jose ile yolları ayırmak gibi bir planının olmadığını vurgulamıştı. Ancak Jose'nin geleceği 3 maçlık periyodun ardından belli olacak.
TALİPLERİ VAR
Başkan Koç, lig sonu Portekizli ile bir görüşme yapacak. İngiltere ve İskoçya'nın yanı sıra; Arabistan'dan da talipleri olan Mourinho ise yeni sezonda takımın başında olacakmış gibi çalışıyor.