12 Mayıs
Kayserispor-Antalyaspor
20:00
12 Mayıs
Venezia-Fiorentina
19:30
12 Mayıs
Atalanta-Roma
21:45
12 Mayıs
Sheffield United-Bristol City
22:00
12 Mayıs
Altınordu-Kastamonuspor
16:00
12 Mayıs
Belediye Vanspor-Aksarayspor
16:00

Fenerbahçe'de Mourinho belirsizliği!

İngiltere ve İskoçya'nın yanı sıra; Arabistan'dan da talipleri olan Jose Mourinho'nun durumu hala netlik kazanmadı. Başkan Ali Koç'la Portekizli arasında lig sonunda bir görüşme gerçekleşecek ve durum netleşecek.

calendar 12 Mayıs 2025 08:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Mourinho belirsizliği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak hem oynattığı oyun hem yaptığı açıklamalar hem de kadro istikrarsızlığı nedeniyle ağır eleştiriler alan Jose Mourinho'nun geleceği hala belirsizliğini koruyor.

TARAFTARLAR İSTEMİYOR

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın gerisinde kalan, bu sezon oynanan 3 maçı da kazanamayan Portekizli'yle yolların ayrılması isteniyor. Hem camia hem de taraftarlar, Mou'yu yeni sezonda takımın başında görmek istemiyor.

"İSTİKRARDAN YANAYIM"

Başkan Ali Koç ise yaptığı açıklamada; "İstikrardan yanayım" ifadesini kullanıp, Jose ile yolları ayırmak gibi bir planının olmadığını vurgulamıştı. Ancak Jose'nin geleceği 3 maçlık periyodun ardından belli olacak.

TALİPLERİ VAR

Başkan Koç, lig sonu Portekizli ile bir görüşme yapacak. İngiltere ve İskoçya'nın yanı sıra; Arabistan'dan da talipleri olan Mourinho ise yeni sezonda takımın başında olacakmış gibi çalışıyor. 

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.