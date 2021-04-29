Fenerbahçe'de Mesut Özil 56 gün sonra sahada!

🟡Enner Valencia bu sezon çektiği 19 isabetli şutun dokuzunu gole çevirdi. Bu sezon Süper Lig'de 9+ golü bulunan oyuncular arasında Valencia'dan daha az isabete sahip tek isim Torgeir Börven (16 şutta 10 gol). pic.twitter.com/n6c2CE3pq3



— Sporx (@sporx) April 29, 2021

Fenerbahçe'de sakatlık sürecini atlatan Mesut Özil, Alanyaspor maçıyla beraber yeniden sahalara döndü. Fenerbahçe'de kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yerine ilk 11'de kendisine yer bulan Mesut Özil, 56 gün aradan bir maça ilk 11'de başlayacak.Fenerbahçe forması altında bu sezon son maçına Antalyaspor karşısında çıkan Mesut Özil, sarı-lacivertli takıma transfer olduğu günden bu yana 6 maça çıktı.Emre Belözoğlu da Mesut Özil tercihi hakkında, "Mesut'un oyunculuğuyla alakalı bir şey söylememe gerek yok. Çok büyük beklentiyle transfer oldu, iyi de başlamıştı. Mesut'u iştahlı ve arzulu gördük, bugün de formayı verdik" ifadelerini kullandı.