Ufuk Sarıca'dan Galatasaray için açıklama

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Galatasaray Ekmas'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Biz bu sene hem ligde hem kupada rakibimizi 3 kere mağlup ettik ama bu bir ölçü olmaz çünkü play-off'lar her zaman bambaşkadır." dedi.



Ufuk Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normal sezonu ilk 4'te bitirerek hedeflerine ulaştıklarını söyledi.



Sezon içinde her takımın iniş ve çıkışları olabildiğini ancak kendilerini sakatlıkların zorladığını belirten Sarıca, pivotları Vernon Carey'in sakatlığından sonra takımın büyük bir karakter ortaya koyduğunu anlattı.



Tecrübeli başantrenör, bu süreçte 6 maçta sadece 1 yenilgi aldıklarını ve ligi Beşiktaş Emlakjet'le aynı puanda 4. sırada bitirdiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Final oynadığımız geçen seneyi 21 galibiyetle bitirmiştik. Yine bu sene 21 galibiyetle ligi bitirdik. Bu bence bizim için alkışlanacak bir pozisyon. Sakatlanan Vernon Carey bizim için çok önemli bir oyuncuydu. Hem kendi kalitesi, yeteneği hem de pozisyon itibarıyla 5 numaralar önemli bir yer tutuyor. Bizim biraz onun kaybından sonra atletizmimiz kısıtlandı. Elbette yerine oyuncu baktık ama alamadık. Alınmamasıyla ilgili karar çıkınca, biz de bu şekilde devam ettik. Oyuncu grubunun burada sahaya koydukları karakter önemli. Ligi istediğimiz yerde bitirdik. Saha avantajını elde ettik play-off'lar öncesi."



Play-off'ta rakip Galatasaray Ekmas



Ufuk Sarıca, play-off'taki rakipleri Galatasaray Ekmas'ın derin kadroya ve tecrübeli oyunculara sahip bir ekip olduğunu ancak saha avantajının ellerinde bulunduğunu ve son dönemde iyi bir basketbol ortaya koyduklarını kaydetti.



Taraftarlarının desteğinin önemli olduğunu belirten Sarıca, şöyle konuştu:



"Bu önemli bir avantaj ama ilk maçta burada hata yapmamak lazım. Çok tecrübeli, iyi kadrosu olan bir takımla oynayacağız. Biz bu sene hem ligde hem kupada rakibimizi 3 kere mağlup ettik ama bu bir ölçü olmaz çünkü play-off'lar her zaman bambaşkadır. Yine sahada hazır, güçlü ve moralli olmamız lazım. Oyuncularımın son dönemdeki motivasyonu ve gösterdikleri karakter beni çok mutlu etti. Umarım bunu yine aynı şekilde sahaya koyar, bu turu geçeriz ama kolay bir eşleşme değil."



Fenerbahçe Beko ve Ergin Ataman'a tebrik



Ufuk Sarıca, THY EuroLeague'de Final Four'a yükselen Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'ın tebrik ederek, şunları kaydetti:



"Bizim için, Türk basketbolu için önemli. Hem Fenerbahçe ile kulüpler bazında böyle bir başarı elde ediyoruz hem de bir Türk koçu son dönemleri kötü geçmiş bir takımı Final Four'a taşıyor. Benim adıma da çok gurur verici bir durum, iki tarafı da tebrik ediyorum. Orada başarılar diliyorum."





