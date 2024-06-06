Indiana Pacers'ın, Andrew Nembhard'ın kontratını bu yaz uzatmak istediği ancak CBA'in zam limitleri nedeniyle kendisine yalnızca dört yıllığı 75 milyon dolar teklif edebildiği öne sürüldü.



Tyrese Haliburton sakatlandığında playofflarda ana guard rolünü beklenenden daha iyi oynamış olan Nembhard'ın, serbest oyuncu olduğunda daha büyük bir sözleşme imzalama şansı bulunuyor.



Pacers'ın 2025-26 sezonu için 2 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanması durumunda Nembhard, 2026'da sınırsız serbest oyuncu haline gelecek.



Nembhard, bu sezon playofflarda performansını yükseltmiş ve 17 maçta 14,9 sayı, 5,5 asist ve 3,3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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