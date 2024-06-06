Charlotte Hornets guardı ve EuroLeague'in eski yıldızı Vasilije Micic, NBA'de "kimsenin pas vermek istemediğini" söyledi.



Thunder'da sınırlı dakikalar almış olan Micic, sezon ortasında Hornets'a takas edilmiş ve burada daha önemli bir rol oynama şansı edinmişti.



NBA'e adaptasyonu hakkında konuşan Micic, sahada tutarlılığın ve uyum sağlamanın önemini vurguladı.



HoopsHype'tan Cyro Asseo de Choch ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Micic, Avrupa basketbolundaki deneyimleriyle karşılaştırıldığında NBA'de pas verme zihniyeti konusunda gözlemlediği keskin zıtlık hakkında şu şekilde konuştu:



"Sahada istikrarlı bir şekilde yer almanın, NBA'de benim için uzun vadede fark yaratan şey olduğunu gördüm. Ve şimdi NBA'de kimsenin pas vermek istemediğini fark ettiğimden beri, oyuna alışma fırsatım da bence artmış durumda. Çünkü bana kalırsa pas vermek halen önemli bir şey."



Sırp guard, Hornets formasıyla sezonu maç başına 27,2 dakikada 10,8 sayı ve 6,2 asist ortalamalarıyla tamamladı.





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