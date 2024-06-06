Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacak

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Belçika'da Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda sahne alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacak
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06 Haziran 2024 17:07
Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Belçika etabında yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Asrın Rodi Pak, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen organizasyonda, yarın Stavelot kenti yakınlarındaki Francorchamps köyünde bulunan Spa-Francorchamps Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama turlarına katılacak.

Milli sporcu 21 ülkeden 37 takımın katılacağı şampiyonada, 8 Haziran Cumartesi günü ise yerel saat ile 14.00-22.00 arasında 8 saatlik dayanıklılık yarışında mücadele edecek.

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