Aziz Yıldırım: 'Galatasaray'dan dost olmaz'

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın, Mevzular Açık Mikrofon programına konuk olduğu bölümün fragmanı yayınlandı.
Yayınlanan tanıtım videosunda Aziz Yıldırım'ın sözleri dikkat çekti.
"ALEX, SAHADA BİR NUMARA AMA..."
Yıldırım, bir seyirciden gelen "Alex ile ilgili görüşleriniz nedir?" sorusuna "Alex, sahada bir numara ama saha dışında öyle diyemeyeceğim." ifadelerini kullandı.
"SEÇİM GEÇSİN, KONUŞURUZ"
"ONURSAL BAŞKAN OLUP NE YAPACAĞIM!"
"Acun Ilıcalı, 'Aziz Yıldırım karşımıza gelip oturup, ortak programa çıkamaz. Gelemez, gelse ne anlatacak ki? O yalanları bize söyleyemez' gibi cümleler kurdu. Siz de şu zamana kadar hiç bir şey söylemediniz onunla ilgili" diyen seyirciye ise Aziz Yıldırım, "Şu an seçim safhasındayız, olayları aşağı indirmemiz lazım. Yoksa birbirimize sıkıntı yaratabiliriz. Seçim geçsin, konuşuruz. Problem değil" cevabını verdi.
"BİZ KAZANACAĞIZ"
Aziz Yıldırım, "Ali Koç, 'seçimi kazanırsam Aziz Yıldırım'ın kolunu kaldıracağım ve onursal başkan olmasını isteyeceğim' dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:
"Ya ben onursal başkan olup da ne yapacağım yani? Boşver. Biz de gerekirse elini kaldırırz ama kongrede birbirimizi incitmememiz lazım. Birbirimiz hakkında konuşurken dikkatli konuşmamız lazım. Eğer buna dikkat ederlerse o zaman kazananın biz de elini kaldırırız. Ama biz kazanacağız"
"HERKES LİDER OLAMAZ"
"Sizce yıldız futbolcu transfer edilememesinin sebebi, 6 yıldır izlenen yanlış transfer politikaları mı, yoksa mali tablodan kaynaklı mı?" sorusuna ise Yıldırım, "Başkanlık ayrı bir konu, liderlik ayrı bir konu. Herkes başkan olabilir ama lider olamaz. Lider olmadıkları için de bu yanlışlıkları yaptılar." diye yanıt verdi.
"ALİ KOÇ'UN DA HAKLI OLDUĞU KONULAR VAR"
Aziz Yıldırım, "Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu da "İki hakem üzerinden konuşmak yanlış olur. Bütün hakemleri aynı tencereye koymak lazım. Üstünü kapatacağız, alttan ısındıracağız (gülerek). İkisi değil, hepsi aynı. Ali Koç'un haklı olduğu konular da var. Federasyon Başkanı, ondan başlayan MHK Başkanı ve hakemler... Hepsi aynı teşkilatın içindeler. Onlarla mücadele etmek lazım." diye cevapladı.
"RAMBO'YA YANAK VERDİ YA!"
Bir izleyicinin "(Ali Koç'un başkan olduğu dönem için) Keşke siz Ali Koç'un elini kaldırsaydınız, efsane başkanımız, onursal başkanımız olarak devam etseydiniz" sözleri üzerine Aziz Yıldırım, "Kürsüye geldi, bize hakaretler etti. Pantolon çekti, topunuz gelin, şöyle söyledi, böyle söyledi. Çıktı ertesi gün Rambo'ya yanak verdi ya, yapmayın Allah aşkına." sözlerini sarf etti.
"SIFIR KİLOMETRE GELİYORUM"
Konuşmasının devamında ise Yıldırım, "İyi düşün taşın, ben yenilendim. Sıfır kilometre geliyorum. 6 sene oldu, başarı nerede?" dedi.
"GALATASARAY'DAN DOST OLMAZ"
Fragmanda, Aziz Yıldırım'ın Galatasaray ile ilgili sözleri de ilgi çekti.
Yıldırım, "Galatasaray'dan dost olmaz. Vatandaşlarla bir ilgisi yok, taraftar ayrı bir konu. Yukarıdaki kritik pozisyonlarda aldıkları kararlarla ilgili" ifadelerini kullandı.
Yayınlanan tanıtım videosunda Aziz Yıldırım'ın sözleri dikkat çekti.
"ALEX, SAHADA BİR NUMARA AMA..."
Yıldırım, bir seyirciden gelen "Alex ile ilgili görüşleriniz nedir?" sorusuna "Alex, sahada bir numara ama saha dışında öyle diyemeyeceğim." ifadelerini kullandı.
"SEÇİM GEÇSİN, KONUŞURUZ"
"ONURSAL BAŞKAN OLUP NE YAPACAĞIM!"
"Acun Ilıcalı, 'Aziz Yıldırım karşımıza gelip oturup, ortak programa çıkamaz. Gelemez, gelse ne anlatacak ki? O yalanları bize söyleyemez' gibi cümleler kurdu. Siz de şu zamana kadar hiç bir şey söylemediniz onunla ilgili" diyen seyirciye ise Aziz Yıldırım, "Şu an seçim safhasındayız, olayları aşağı indirmemiz lazım. Yoksa birbirimize sıkıntı yaratabiliriz. Seçim geçsin, konuşuruz. Problem değil" cevabını verdi.
"BİZ KAZANACAĞIZ"
Aziz Yıldırım, "Ali Koç, 'seçimi kazanırsam Aziz Yıldırım'ın kolunu kaldıracağım ve onursal başkan olmasını isteyeceğim' dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:
"Ya ben onursal başkan olup da ne yapacağım yani? Boşver. Biz de gerekirse elini kaldırırz ama kongrede birbirimizi incitmememiz lazım. Birbirimiz hakkında konuşurken dikkatli konuşmamız lazım. Eğer buna dikkat ederlerse o zaman kazananın biz de elini kaldırırız. Ama biz kazanacağız"
"HERKES LİDER OLAMAZ"
"Sizce yıldız futbolcu transfer edilememesinin sebebi, 6 yıldır izlenen yanlış transfer politikaları mı, yoksa mali tablodan kaynaklı mı?" sorusuna ise Yıldırım, "Başkanlık ayrı bir konu, liderlik ayrı bir konu. Herkes başkan olabilir ama lider olamaz. Lider olmadıkları için de bu yanlışlıkları yaptılar." diye yanıt verdi.
"ALİ KOÇ'UN DA HAKLI OLDUĞU KONULAR VAR"
Aziz Yıldırım, "Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu da "İki hakem üzerinden konuşmak yanlış olur. Bütün hakemleri aynı tencereye koymak lazım. Üstünü kapatacağız, alttan ısındıracağız (gülerek). İkisi değil, hepsi aynı. Ali Koç'un haklı olduğu konular da var. Federasyon Başkanı, ondan başlayan MHK Başkanı ve hakemler... Hepsi aynı teşkilatın içindeler. Onlarla mücadele etmek lazım." diye cevapladı.
"RAMBO'YA YANAK VERDİ YA!"
Bir izleyicinin "(Ali Koç'un başkan olduğu dönem için) Keşke siz Ali Koç'un elini kaldırsaydınız, efsane başkanımız, onursal başkanımız olarak devam etseydiniz" sözleri üzerine Aziz Yıldırım, "Kürsüye geldi, bize hakaretler etti. Pantolon çekti, topunuz gelin, şöyle söyledi, böyle söyledi. Çıktı ertesi gün Rambo'ya yanak verdi ya, yapmayın Allah aşkına." sözlerini sarf etti.
"SIFIR KİLOMETRE GELİYORUM"
Konuşmasının devamında ise Yıldırım, "İyi düşün taşın, ben yenilendim. Sıfır kilometre geliyorum. 6 sene oldu, başarı nerede?" dedi.
"GALATASARAY'DAN DOST OLMAZ"
Fragmanda, Aziz Yıldırım'ın Galatasaray ile ilgili sözleri de ilgi çekti.
Yıldırım, "Galatasaray'dan dost olmaz. Vatandaşlarla bir ilgisi yok, taraftar ayrı bir konu. Yukarıdaki kritik pozisyonlarda aldıkları kararlarla ilgili" ifadelerini kullandı.
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